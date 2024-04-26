Любит экстрим: первая леди Чехии показала, как гоняет на байке

59-летняя Ева Павлова - первая леди Чехии, а также подполковник чешской армии в запасе. Она с юности занималась стрельбой, а после учебы в школе продолжила обучение в женском военном профессиональном училище при Высшем военном авиационном училище в Кошице, а также обучалась в Военно-политической академии Клемента Готвальда в Братиславе.

Ева Павлова с мужем / Фото: Associated Press

После свадьбы с Петером Павлом - нынешним президентом Чехии, который в то время был военным, помогала мужу в Генштабе, где отвечала за связь с иностранными военными и авиационными атташе в Чехии.

Учитывая бэкграунд Евы, то она любит активную жизнь и спорт, что неоднократно показывала также в Instagram. На одном из снимков, опубликованных в соцсети, госпожа Павлова показала, как гоняет на байке.

Ева Павлова / фото: instagram.com/evapavlova_oficialni

Она была одета в специальный костюм и шлем, а под фото раскрыла немного подробностей о себе.

"Совершенствуйте свои навыки вождения на мотоцикле и автомобиле! Я водитель с водительскими правами групп А, Б, С1, Т. Я езжу по чешским и зарубежным дорогам уже 41 год, и в последнее время все больше осознаю, насколько важна теоретическая и практическая часть для безопасного вождения в дорожном движении", - написала она.

Ева Павлова / фото: instagram.com/evapavlova_oficialni

Ева Павлова / фото: instagram.com/evapavlova_oficialni

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