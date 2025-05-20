Любит это дело: принцесса Евгения рассказала о своей рутине с детьми

Принцесса Евгения и ее сыновья / © Instagram принцессы Евгении

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Принцесса Евгения призналась, что больше всего ей нравятся те недели, когда она может быть дома каждый вечер, в пижаме и проводить время со своими сыновьями — 4-летним Августом и почти 2-летним Эрнестом.

«Я прихожу с работы, купаю мальчиков в ванной и мне не нужно никуда идти. Это так расслабляет», — прокомментировала принцесса во время редкого интервью в рамках партнерства принцессы Йоркской с благотворительной организацией Horatio’s Garden, о котором было объявлено на ее странице в Instagram.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыновьями Августом и Эрнестом / © Instagram принцессы Евгении

Евгения также рассказала, что передает свою страсть к искусству своим детям, стараясь занять их творческими занятиями по выходным, шутя:

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«Это занятие, требующее сосредоточенности, они могут даже сидеть неподвижно несколько минут», - говорит принцесса о своих детях.

Напомним, 2 октября 2018 года Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка. Их первый сын Август родился в феврале 2021 года, а его младший брат появился на свет в конце мая 2023-го.

Принцесса Евгения с сыновьями Августом и Эрнестом / © Instagram принцессы Евгении

Несмотря на то, что принцесса Евгения является членом британской королевской семьи и находится в центре внимания общественности, подробности своей личной жизни дома с мужем Джеком Бруксбэнком она в основном хранит в тайне.