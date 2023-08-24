Любит этот аксессуар: королева Камилла в необычных шляпах

В ее коллекции множество самых разнообразных шляп. В последние годы Камилла предпочитает более лаконичные варианты, иногда ярких цветов, которые безупречно подходят к ее основному наряду.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Если речь идет о таком мероприятии, как конные скачки – это может быть шляпа с широкими полями светлых оттенков. А если королева отправляется на службу или официальное мероприятие, она может надеть более лаконичный головной убор.

Королева Камилла на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Но так было не всегда. Раньше Камилла часто носила весьма забавные шляпы разного дизайна. Несколько самых необычных мы нашли на фото в архивах.

Эта салатовая от ирландского модиста Филипа Трейси. Ее Камилла надела на свою первую вечеринку в саду Букингемского дворца после того, как вышла замуж за принца Уэльского. Фото было сделано 19 июля 2005 года.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Весьма необычный головной убор Камилла надела на службу подвязки в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, 13 июня 2005 года. Эта шляпа чем-то напоминала ту, которую королева носила на своей свадьбе, она тоже была от Филипа Трейси.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

А это, пожалуй, самая забавная шляпа, которую мы только видели на Камилле. Чьего она дизайна не известно. Надевала ее Камилла в 1998 году, когда приезжала в отель "Ритц" в Лондоне на прием после свадьбы Саймона Себаг-Монтифора и Санта-Палмер-Томкинсона. Тогда она еще не была замужем за Чарльзом.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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