Любит этот аксессуар: королева Камилла в необычных шляпах

Супруга короля Чарльза любит носить головные уборы.
В ее коллекции множество самых разнообразных шляп. В последние годы Камилла предпочитает более лаконичные варианты, иногда ярких цветов, которые безупречно подходят к ее основному наряду.
Если речь идет о таком мероприятии, как конные скачки – это может быть шляпа с широкими полями светлых оттенков. А если королева отправляется на службу или официальное мероприятие, она может надеть более лаконичный головной убор.
Но так было не всегда. Раньше Камилла часто носила весьма забавные шляпы разного дизайна. Несколько самых необычных мы нашли на фото в архивах.
Эта салатовая от ирландского модиста Филипа Трейси. Ее Камилла надела на свою первую вечеринку в саду Букингемского дворца после того, как вышла замуж за принца Уэльского. Фото было сделано 19 июля 2005 года.
Весьма необычный головной убор Камилла надела на службу подвязки в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, 13 июня 2005 года. Эта шляпа чем-то напоминала ту, которую королева носила на своей свадьбе, она тоже была от Филипа Трейси.
А это, пожалуй, самая забавная шляпа, которую мы только видели на Камилле. Чьего она дизайна не известно. Надевала ее Камилла в 1998 году, когда приезжала в отель "Ритц" в Лондоне на прием после свадьбы Саймона Себаг-Монтифора и Санта-Палмер-Томкинсона. Тогда она еще не была замужем за Чарльзом.
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