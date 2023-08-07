Любит "гороховый" принт: пять ярких выходов принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская Кэтрин очень любит "гороховый" принт и его часто можно увидеть именно в ее летнем гардеробе.

В нарядах в гороховый принт Кейт приезжала на Уимблдонский теннисный турнир, посещала садовые вечеринки в Букингемском саду и даже выбрала принт "горох" для особо важного выхода, когда отводила своих детей в новую школу в сентябре 2022 года.

Мы собрали для вас пять самых известных "гороховых" выходов принцессы Уэльской.

Кто-то скажет, она подражает Диане. Возможно. Ведь именно в платье в горошек мы увидели Кейт 23 июля с ее первенцем принцем Джорджем на руках, когда она появилась на крыльце Линдо больницы Святой Марии 2013 года в Лондоне, На Кейт тогда было голубое платье в белый гороховый принт от ее любимого дизайнера Jenny Packham. Принцесса Диана также выбрала наряд в горошек, когда появилась с маленьким Уильямом на руках впервые на публике.

Принцесса Уэльская Диана и принцесса Уэльская Кэтрин в дни выписки из роддома с их первенцами на руках / Фото: Getty Images

В 2022 году на Уимблдонский теннисный турнир Кейт Миддлтон приезжала в голубом платье миди в принт "горох" от Alessandra Rich, дополнив наряд белыми туфлями слингбэками на каблуках того же бренда, что и платье, солнцезащитными очками Finlay и маленькой белой сумкой Mulberry.

Принцесса Уэльская на Уимблдоне / Фото: Getty Images

Кэтрин появилась на Royal Ascot 2022 на ипподроме в Аскоте в белом платье в черный горох от Alessandra Rich, дополнив тогда свой образ соломенной шляпой с широкими плоскими полями и украшениями из белых цветов. Также Кейт тогда надела сережки принцессы Дианы. Эти серьги - комбинация двух пар серег принцессы, жемчужные подвески в которых являются съемными.

Принцесса Уэльская в Аскоте / Фото: Getty Images

В сентябре 2022 года Кейт и Уильям отвели троих детей в новую школу Ламбрук, что недалеко от Аскота. Для такого важного дня принцесса выбрала коричневое платье-рубашку миди в горох от бренда Rixo, стоимостью всего 245 фунтов стерлингов. Бренд, кстати, дает это платье и напрокат, стоимость проката - от 43 до 93 фунтов стерлингов. В этот раз свой лук она дополнила коричневыми туфлями-лодочками из замши и серьгами с жемчужными подвесками.

Принцесса Уэльская и принц Уильям отводят детей в школу / Фото: Getty Images

А еще в гардеробе принцессы есть очень красивое изумрудное платье миди в принт квадратиками, который издали немного напоминает горох. Этот наряд Кейт как-то сочетала с высокими замшевыми сапогами на каблуках во время их с Уильямом визита в Ирландию в марте 2020 года.

Принцесса Уэльская в Ирландии / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали про гороховый принт в гардеробе королевских особ. Не только принцесса Уэльская любит этот принт.

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