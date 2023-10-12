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Любит ходить без лифчика: Миа Риган в черном аутфите блистала на модном ивенте

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1077
Время на прочтение
1 мин
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Любит ходить без лифчика: Миа Риган в черном аутфите блистала на модном ивенте

Миа Риган / Фото: Getty Images

Модель ведет активную светскую жизнь.

20-летняя Миа Риган присутствовала на ужине, посвященном презентации гламурной коллекции MISSOMA осень-зима 2023 в NoMad в Лондоне.

Девушка приехала на светское мероприятие в черном обтягивающем топе с обнаженными плечами, который надела без белья, кожаных укороченных брюках и обута в красные босоножки на каблуках. Как для октябрьской прохладной лондонской погоды Миа выглядит достаточно раздетой.

На плече у девушки висела небольшая черная чумка на ремешке, также модель дополнила образ золотым колье на шее, серьгами-висюльками, распустила волосы и подчеркнула глаза и губы макияжем.

Миа Риган / © Getty Images
Миа Риган / Фото: Getty Images

В прошлый выход мы видели Мию в вечернем платье и за руку с ее парнем Ромео Бекхэмом, когда они посещали премьеру документального фильма "Бекхэм" в британской столице.

Миа Риган и Ромео Бекхэм / © Getty Images
Миа Риган и Ромео Бекхэм / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
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