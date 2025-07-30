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Любит хвосты, пучки и локоны: рассматриваем любимые прически наследницы испанского престола — принцессы Леонор
В отличие от своей младшей сестры инфанты Софии принцесса Леонор любит экспериментировать с прическами.
19-летняя наследница испанского престола часто появляется на публичных мероприятиях с пучками на голове. Она собирает волосы туго на затылке, делая гладкий пучок. Это идеальная прическа для учебы или официального кролевского мероприятия, как, например, недавно премия «Принцессы Жироны». На ней Леонор как раз появилась с таким пучком.
Также старшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI любит носить распущенные волосы, укладывая их легкими волнами. Это прекрасная укладка для теплого времени года и для мероприятий на свежем воздухе.
Реже Леонор просто носит ровные распущенные волосы, как ее сестра инфанта София, которая вообще очень редко меняет прически и мы ранее рассказывали почему.
А еще принцесса иногда завязывает свои волосы в высокий или низкий хвост. У нее густые русые волосы и светлые пряди спереди, которые выглядят в такой прическе идеально.