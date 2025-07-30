Принцесса Леонор / © Associated Press

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19-летняя наследница испанского престола часто появляется на публичных мероприятиях с пучками на голове. Она собирает волосы туго на затылке, делая гладкий пучок. Это идеальная прическа для учебы или официального кролевского мероприятия, как, например, недавно премия «Принцессы Жироны». На ней Леонор как раз появилась с таким пучком.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

Также старшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI любит носить распущенные волосы, укладывая их легкими волнами. Это прекрасная укладка для теплого времени года и для мероприятий на свежем воздухе.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

Реже Леонор просто носит ровные распущенные волосы, как ее сестра инфанта София, которая вообще очень редко меняет прически и мы ранее рассказывали почему.

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Принцесса Леонор / © Getty Images

А еще принцесса иногда завязывает свои волосы в высокий или низкий хвост. У нее густые русые волосы и светлые пряди спереди, которые выглядят в такой прическе идеально.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Associated Press

Принцесса Леонор / © Associated Press