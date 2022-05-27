Любит играть и знает команды: новые фото обгоревшего в Андреевке кота Феникса

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины было спасено много животных. Некоторые из них сами стали героями и символами отважности и несокрушимости украинского народа. Один из них – кот Феникс. Как сейчас поживает животное, рассказываем ниже.

Фотографии обгоревшего кота, найденного под обломками разрушенного дома в Андреевке Макаровского района Киевской области, облетели все СМИ. Его отправили в ветклинику, оказали помощь, дали новое имя Феникс, как "возродившемуся из ада". Сейчас кот чувствует себя отлично и уже обрел новый дом.

Команда pethouse.ua показала новые фото Феникса, которые снабдила забавными комментариями от лица кота.

"… Расскажу немного о себе, знаю, что вы спрашиваете, присылаю вам мурседж. Пока интересуюсь всем, ведь я видел войну, но теперь меня очень радует даже клочок тишины и заботы. Бегаю за своими людьми, всегда рядом, охраняю их и стараюсь помогать во всем. Они улыбаются и почему-то иногда называют меня собакой.

Знаю команду "ходи со мной", люблю играть в мяч, когда ко мне обращаются – всегда отвечаю. Очень интересно контролировать уход за другими спасенными подопечными: внимательно наблюдаю, чтобы давали все лекарства, кормили и прихорашивали…", - "пишет" Феникс.

И добавляет: "….обожаю смотреть в окно, там иногда бывают птички, я им болтаю всякое, но они почему-то не отвечают. Картины мне нравятся, особенно такие, с котами, иногда общаюсь с ними, интересные собеседники...А любимое – это слоняться по офису и издавать странные звуки, как тарзан, и слушать эхо".

Судя по фотографиям, кот Феникс чувствует себя превосходно.

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