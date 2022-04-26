Любит костюмы и высокие каблуки: разбираем стиль первой леди Франции Брижит Макрон

Образы этой женщины - смелые и элегантные, ведь она, несмотря на своих 69 лет, не боится ни коротких платьев, ни высоких каблуков.
Во Франции завершилась предвыборная гонка, в которой победу повторно одержал Эмманюэль Макрон. На протяжении пяти предыдущих лет политика президента была противоречивой, французы его часто ругали. Также немало доставалось и первой леди - 69-летней Брижит Макрон. Кто-то ее обожал за смелость, другие критиковали за большую разницу в возрасте с мужем и излишнюю сексуальность.
Однако также у этой женщины и большая армия поклонников, восхищающихся ее чувством стиля, который не похож на стиль ни одной другой первой леди. Мы решили рассказать подробнее о ее образах и любимой одежде, которую для нее подбирает молодой стилист Матье Бартел Колан.
Любимый бренд
В одном из своих первых интервью в качестве первой леди госпожа Макрон рассказала, что поддерживает французские бренды и старается не разрушать образ француженки, который существует в мире, поэтому она всегда следит за внешностью - ее макияж, прическа, маникюр и образ продуманы и идеальны.
Что касается брендов, то первая леди активно сотрудничает с культовым французским Модным домом Louis Vuitton, и именно в нарядах этого бренда ее можно заметить чаще всего. Однако также Макрон любит наряды от Chanel, Christian Dior, Olivier Rousteing, Alexandre Vauthier. Что ж, стоит отметить, что ей очень повезло быть первой леди Франции, которая считается центром мировой моды.
Короткие юбки
Очень часто Брижит Макрон можно увидеть в коротких нарядах, и в этом она явно выделяется на фоне других первых леди, ведь в свои 60+ выглядит потрясающе.
Однако сама француженка отмечала, что ее юбки - выше колена, а не мини. Таким образом, она подчеркивает свои роскошные ноги, о которых говорил в свое время даже сам Карл Лагерфельд: "У нее самые красивые ноги в Париже".
Чего только стоял ее наряд во время первой инаугурации ее мужа. Тогда госпожа Макрон очаровала мир голубым костюмом Louis Vuitton с юбкой.
Брючные костюмы
Также любимыми нарядами в гардеробе первой леди Франции являются и брючные костюмы, и их у нее огромное количество и очень разных фасонов. Однако если с кроем жакетов первая леди любит экспериментировать, то вот брюки предпочитает зауженные.
В предвыборной гонке 2022 года мы увидели не один подобные наряд. Также очень выделялся синий костюм в стиле милитари, надетый ею в день, когда ее мужа повторно переизбрали президентом.
Высокие каблуки
Стройную фигуру первой леди всегда подчеркивают высокие каблуки, которые она просто обожает. Ни один образ Макрон не обходится без туфель-лодочек.
Кэжуал
Французский гламур - это отлично, но помимо строгих костюмов и вечерних платьев госпожу Макрон неоднократно можно было увидеть и в джинсах, которые она наперекор всем правилам надевала с жакетами. Такой образ показывает ее как активную, современную и смелую женщину, которая следит за модой и точно не боится критики в свой адрес.
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