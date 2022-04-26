Любит костюмы и высокие каблуки: разбираем стиль первой леди Франции Брижит Макрон

Образы этой женщины - смелые и элегантные, ведь она, несмотря на своих 69 лет, не боится ни коротких платьев, ни высоких каблуков.

Во Франции завершилась предвыборная гонка, в которой победу повторно одержал Эмманюэль Макрон. На протяжении пяти предыдущих лет политика президента была противоречивой, французы его часто ругали. Также немало доставалось и первой леди - 69-летней Брижит Макрон. Кто-то ее обожал за смелость, другие критиковали за большую разницу в возрасте с мужем и излишнюю сексуальность.

Однако также у этой женщины и большая армия поклонников, восхищающихся ее чувством стиля, который не похож на стиль ни одной другой первой леди. Мы решили рассказать подробнее о ее образах и любимой одежде, которую для нее подбирает молодой стилист Матье Бартел Колан.

Любимый бренд

В одном из своих первых интервью в качестве первой леди госпожа Макрон рассказала, что поддерживает французские бренды и старается не разрушать образ француженки, который существует в мире, поэтому она всегда следит за внешностью - ее макияж, прическа, маникюр и образ продуманы и идеальны.

Брижит и Эмманюэль Макрон / Associated Press

Что касается брендов, то первая леди активно сотрудничает с культовым французским Модным домом Louis Vuitton, и именно в нарядах этого бренда ее можно заметить чаще всего. Однако также Макрон любит наряды от Chanel, Christian Dior, Olivier Rousteing, Alexandre Vauthier. Что ж, стоит отметить, что ей очень повезло быть первой леди Франции, которая считается центром мировой моды.

Брижит Макрон / Getty Images

Короткие юбки

Очень часто Брижит Макрон можно увидеть в коротких нарядах, и в этом она явно выделяется на фоне других первых леди, ведь в свои 60+ выглядит потрясающе.

Брижит Макрон / Getty Images

Однако сама француженка отмечала, что ее юбки - выше колена, а не мини. Таким образом, она подчеркивает свои роскошные ноги, о которых говорил в свое время даже сам Карл Лагерфельд: "У нее самые красивые ноги в Париже".

Брижит Макрон / Getty Images

Брижит Макрон и Эмманюэль Макрон / Associated Press

Чего только стоял ее наряд во время первой инаугурации ее мужа. Тогда госпожа Макрон очаровала мир голубым костюмом Louis Vuitton с юбкой.

Брижит Макрон / Associated Press

Брючные костюмы

Также любимыми нарядами в гардеробе первой леди Франции являются и брючные костюмы, и их у нее огромное количество и очень разных фасонов. Однако если с кроем жакетов первая леди любит экспериментировать, то вот брюки предпочитает зауженные.

Брижит Макрон / Getty Images

Эммануэль и Брижит Макроны / Getty Images

Брижит Макрон / Associated Press

В предвыборной гонке 2022 года мы увидели не один подобные наряд. Также очень выделялся синий костюм в стиле милитари, надетый ею в день, когда ее мужа повторно переизбрали президентом.

Брижит Макрон и Эмманюэль Макрон / Associated Press

Высокие каблуки

Стройную фигуру первой леди всегда подчеркивают высокие каблуки, которые она просто обожает. Ни один образ Макрон не обходится без туфель-лодочек.

Брижит Макрон / Associated Press

Кэжуал

Французский гламур - это отлично, но помимо строгих костюмов и вечерних платьев госпожу Макрон неоднократно можно было увидеть и в джинсах, которые она наперекор всем правилам надевала с жакетами. Такой образ показывает ее как активную, современную и смелую женщину, которая следит за модой и точно не боится критики в свой адрес.

Брижит Макрон и Рианна / Getty Images

Брижит Макрон / Associated Press

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