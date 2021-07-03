Любит красный цвет: Джилл Байден продемонстрировала новый образ

Это не первый интересный наряд в гардеробе первой леди.

Первая леди США Джилл Байден вышла вчера, 2 июля, на сцену, чтобы выступить с речью на ежегодном собрания, которое проходило в Вашингтоне.

Для мероприятия она выбрала яркий и эффектный наряд: красное платье с шифоновыми рукавом три четверти. Украшали ее платье металлические пуговицы на рукавах и молния на спине. Также шифоновой была и вставка на груди.

Джилл Байден / Getty Images

Дополнили образ первой леди элегантные красные замшевые туфли на высоком каблуке и золотые украшения, среди которых было несколько цепочек, лаконичные серьги, часы, браслет и любимая подвеска Байден со словом "мама", которую она никогда не снимает.

Джилл Байден / Getty Images

Ранее в красное платье подобного фасона и цвета Джилл Байден надевала во время саммита G7 в Великобритании и, кстати, была в этих же туфлях.

Джилл Байден / Associated Press

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Стильные образы первой леди США Джилл Байден (47 фото)

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