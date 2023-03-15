Любит красный цвет: яркий выход королевы Летиции с супругом - королем Филиппом VI

Король и королева Испании вручили аккредитации на 10-м вручении почетных послов бренда "Испания" в Palacio Real de El Pardo в Мадриде.

50-летняя королевская особа продемонстрировала яркий весенний образ. Летиция надела красное платье длины чуть ниже колен с длинными рукавами и галстуком, дополнив образ красными туфлями-лодочками на каблуках и золотым кольцом на пальце от Coreterno стоимостью 975 евро.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Ее Величество распустила волосы, сделала насыщенный, как всегда, макияж глаз и надела интересного дизайна серьги в уши. На голове у Летиции была видна прядь седых волос, которую она не торопится закрашивать.

Король Филипп VI был, как всегда, элегантен в темно-сером костюме в тонкую полоску, светлой рубашке и в красном галстуке с принтом. Обут король был в черные кожаные туфли.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, вчера королева Летиция посетила мероприятие, где объявила победителя Фонда принцессы Жироны. На нем супруга монарха блистала в твидовом жакете от Massimo Dutti, черных брюках-дудочках и в кожаных туфлях-лодочках на каблуках.

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