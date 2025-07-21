Любит мини и грубую обувь: рассматриваем стильные луки леди Амелии Виндзор

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

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Недавно 29-летняя леди Амелия посещала Уимблдонский теннисный турнир, и мы показывали вам несколько ее стильных образов. Девушка любит выбирать для выходов на публику, как платья мини, так и макси. Мы решили собрать некоторые ее луки, в которых Амелия появлялась на разных мероприятиях в подборку.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

В таком образе Амелия посещала Уимблдонский теннисный турнир.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Аутфит в черном классическом цвете, который девушка выбрала для выставки.

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Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

А как вам розовое мини-платье из твида? Мы обратили внимание, что Амелия любит сочетать свои наряды с обувью на платформе или грубой обувью.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Как, например, вот здесь, где легкое салатовое мини-платье она носила с кожаными лоферами от Miu Miu.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

И здесь снова любтмые лоферы в сочетании с пудрово-розовой мини-юбкой и курткой-бомбером.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

И снова они для выхода в свет в сочетании с черным мини-платьем на бретельках.

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Леди Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Мини-юбки также в любимчиках у леди Амелии и высокая обувь.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

А для особенно торжественных выходов в ее гардеробе всегда найдется пара каблуков.