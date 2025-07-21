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Любит мини и грубую обувь: рассматриваем стильные луки леди Амелии Виндзор
Британская аристократка леди Амелия Виндзор — двоюродная внучатая племянница королевы Елизаветы II — любит бывать в светском обществе.
Недавно 29-летняя леди Амелия посещала Уимблдонский теннисный турнир, и мы показывали вам несколько ее стильных образов. Девушка любит выбирать для выходов на публику, как платья мини, так и макси. Мы решили собрать некоторые ее луки, в которых Амелия появлялась на разных мероприятиях в подборку.
В таком образе Амелия посещала Уимблдонский теннисный турнир.
Аутфит в черном классическом цвете, который девушка выбрала для выставки.
А как вам розовое мини-платье из твида? Мы обратили внимание, что Амелия любит сочетать свои наряды с обувью на платформе или грубой обувью.
Как, например, вот здесь, где легкое салатовое мини-платье она носила с кожаными лоферами от Miu Miu.
И здесь снова любтмые лоферы в сочетании с пудрово-розовой мини-юбкой и курткой-бомбером.
И снова они для выхода в свет в сочетании с черным мини-платьем на бретельках.
Мини-юбки также в любимчиках у леди Амелии и высокая обувь.
А для особенно торжественных выходов в ее гардеробе всегда найдется пара каблуков.