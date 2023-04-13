Любит натуральный: как выглядит маникюр герцогини Эдинбургской Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи редко делает маникюр. Но если и делает, то придерживается королевских правил и красит ногти практически полупрозрачным лаком.

На днях герцогиня посещала военно-морскую базу в Портсмуте. Софи приехала в лаконичном образе и сделала полупрозрачный маникюр. На увеличенной фотографии видно, что ногти герцогини Эдинбургской выглядят аккуратно, но кутикула обрезана не полностью. Видимо, маникюр Софи делает себе самостоятельно.

Маникюр герцогини Эдинбургской Софи / Фото: Getty Images

Также недавно мы видели принцессу Уэльскую с более ярким чем обычно маникюром. Она накрасила ногти красным лаком и пришла так на пасхальную службу. Это был резонанс, так как обычно Кейт не делает такой яркий маникюр, но он хорошо подходил к ее неоново-синему пальто и клатчу.

Маникюр принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Напомним, также недавно мы рассматривали маникюр королевы Камиллы. Ранее супруга короля Чарльза красила ногти более насыщенными и яркими оттенками, но сейчас также придерживается нюда или полупрозрачных лаков.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

А вот королева Испании Летиция вовсе не наносит лак на ногти. И иногда они выглядят не очень аккуратно.

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