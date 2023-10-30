Любит, но не может их обувать: почему королева Летиция почти не носит обувь на высоких каблуках

51-летняя королева Испании всю жизнь носит обувь на каблуках, и это имеет свои последствия.

Мы часто видим ее во время публичных выходов в туфлях-слингбэках на не очень высоких каблуках или лоферах. В обычной жизни королева, может быть, и вовсе не носит обувь на каблуках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Оказывается, Летиция страдает от хронической метатарзалгии (симптома, который выражается в виде боли в голеностопном суставе), особенно в одной из двух ног. Заболевание могло стать результатом чрезмерного использования обуви на высоком каблуке.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

И хотя по долгу своей службы королева Летиция все еще носит такую обувь, все же ее в гардеробе у Ее Величества сейчас заметно меньше.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали о пяти любимчиках Летиции из ее королевского гардероба.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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