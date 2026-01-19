- Дата публикации
Категория
Общество
Любит носить розовое: Зара Тиндалл снова произвела фурор на публике в Австралии
Зара и Майк Тиндалл провели несколько недель в солнечной Австралии.
Как посол Magic Millions — Зара Тиндалл и ее супруг Майк — появились на еще одном мероприятие во время скачек в Голд-Кост-Терф-Клубе.
44-летняя королевская особа вышла в свет в розовом платье с вышивкой в от Rebecca Vallance с коротким рукавом, сочетая его с клатчем из лакированной кожи крокодила цвета слоновой кости, широкой шляпой Sarah Cant и серебристыми туфлями-лодочками Emmy London.
Свой великолепный образ Тиндалл дополнила серьгами-подвесками Сalleija Jewels с изумрудной огранкой, розовыми и белыми бриллиантами и браслетом от этого же бренда из белого золота с бриллиантами. А также сделала нежный макияж, а волосы собрала в прическу.
Майк Тиндалл также выглядел очень стильно. Он надел темно-серый костюм в сочетании с белой рубашкой, галстуком в принт и платком в мелкий цветок в нагрудном кармане. Такой аксессуар любит носить король Чарльз III.
Напомним, на этом же мероприятии мы видели Зару в цветочном платье-рубашке Aje и босоножках Tommy Hilfiger нюдового цвета на платформе. Также Тиндалл любит носить плетенные аксессуары, как, например, сумкаот Oroton.