ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
136
Время на прочтение
1 мин

Любит носить розовое: Зара Тиндалл снова произвела фурор на публике в Австралии

Зара и Майк Тиндалл провели несколько недель в солнечной Австралии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зара и Майк Тиндалл

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

Как посол Magic Millions — Зара Тиндалл и ее супруг Майк — появились на еще одном мероприятие во время скачек в Голд-Кост-Терф-Клубе.

44-летняя королевская особа вышла в свет в розовом платье с вышивкой в от Rebecca Vallance с коротким рукавом, сочетая его с клатчем из лакированной кожи крокодила цвета слоновой кости, широкой шляпой Sarah Cant и серебристыми туфлями-лодочками Emmy London.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

Свой великолепный образ Тиндалл дополнила серьгами-подвесками Сalleija Jewels с изумрудной огранкой, розовыми и белыми бриллиантами и браслетом от этого же бренда из белого золота с бриллиантами. А также сделала нежный макияж, а волосы собрала в прическу.

Майк Тиндалл также выглядел очень стильно. Он надел темно-серый костюм в сочетании с белой рубашкой, галстуком в принт и платком в мелкий цветок в нагрудном кармане. Такой аксессуар любит носить король Чарльз III.

Напомним, на этом же мероприятии мы видели Зару в цветочном платье-рубашке Aje и босоножках Tommy Hilfiger нюдового цвета на платформе. Также Тиндалл любит носить плетенные аксессуары, как, например, сумкаот Oroton.

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Дата публикации
Количество просмотров
136
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie