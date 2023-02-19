В ожидании вечера: вспоминаем три вечерних образа Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA

Кейт Миддлтон дебютирует на церемонии BAFTA в качестве принцессы Уэльской уже сегодня вечером. В связи с этим мы решили вспомнить ее знаковые появления на мероприятии.

Впервые на церемонии мы увидели Кэтрин, тогда еще герцогиню Кембриджскую в 2017 году. Тогда она выбрала для светского выхода платье из коллекции Alexander McQueen с открытыми плечами, которое отлично подчеркнуло ее тонкую талию. Свой образ герцогиня дополнила бриллиантовым браслетом и серьгами с огромным камнем, а также клатчем Alexander McQueen.

Кейт Миддлтон / Фото: Associated Press

В 2018 году Кейт была на седьмом месяце беременности своим третьим ребенком принцем Луи и на церемонии блистала в многослойном платье от любимой марки Jenny Packham со струящейся юбкой, глубоким декольте и тонкой лентой, подчеркивающей ее живот. Также Кэтрин надела роскошный гарнитур с изумрудами и бриллиантами и взяла с собой маленький черный клатч.

Кейт Миддлтон / Фото: Associated Press

В следующем году герцогиня Кембриджская снова сделала выбор в пользу любимого бренда Alexander McQueen, облачившись в белое платье с одним обнаженным плечом и струящейся юбкой. К платью были подобраны туфли Jimmy Choo со стразами, маленький белый клатч от Alexander McQueen, бриллиантовый браслет королевы Елизаветы II и серьги из личной шкатулки принцессы Дианы.

Кейт Миддлтон / Фото: Associated Press

Как жаль, что до 2017 года принц Уильям посещал церемонию BAFTA один, хотя является президентом премии с 2010 года. И, конечно, очень интересно увидеть, какой лук для сегодняшнего выхода выберет принцесса Уэльская.

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