Любит овощи и рыбу: что входит в рацион королевы Летиции

Супруга короля Филиппа VI придерживается сбалансированного и разнообразного питания, благодаря чему прекрасно выглядит и хорошо себя чувствует.

Среди продуктов, которые всегда присутствуют на тарелке королевы, — оливковое масло, лосось, зеленые овощи, красные фрукты, натуральные молочные продукты, овсянка и темный шоколад. Эти продукты богаты антиоксидантами, противовоспалительными и омолаживающими свойствами, которые помогают предотвратить старение клеток и защитить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Также Летиция пьет много воды, заменяет кофе зеленым чаем, избегает сахара, безалкогольных напитков и алкоголя.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

По данным сайта royalfamily, завтрак королевы состоит из омлета из трех яиц, 200 граммов овсянки с ягодами и стакана воды. На обед королева предпочитает есть жирную рыбу, такую ​​как лосось, сардины или тунец, которые обеспечивают ее жирными кислотами омега-3, полезными для сердца и мозга. А также свежие или приготовленные на пару овощи, которые обеспечивают ее витаминами, минералами и антиоксидантами.

На полдник она может съесть натуральный йогурт, немного фундука или фрукты. А на ужин Летиция снова выбирает рыбу с овощами на пару.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Такое питание в комплексе с физическими нагрузками работает на благо здоровья Летиции, выглядит Ее Величество великолепно.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой овощ королева Камилла не съест никогда.

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