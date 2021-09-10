Любит с "перчинкой": герцогиня Кембриджская назвала любимое блюдо, которое готовит для семьи

Мы уже знаем, что любят есть дети принца Уильяма и герцогини Кембриджской. А что же предпочитает Кэтрин?

Мама троих детей откровенно рассказывала о том, какие блюда предпочитает готовить дома. Одним из ее любимых является кари. И, как признается герцогиня, она любит поострее.

На публике о своих вкусовых предпочтениях герцогиня Кембриджская рассказала накануне поездки в Пакистан несколько лет назад. Тогда они с Уильямом посещали Центр Ага Хана в Лондоне. А на мероприятии пара сказала, что с нетерпением ждет возможности попробовать еду в Пакистане во время их тура, пишет People.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

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Тогда же Кейт рассказала, что она часто готовит дома карри и обычно делает легкую версию для своих детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи - и более острую для себя и принца Уильяма. Принцесса Шарлотта, как оказалось, любит не только оливки, но и легко может справиться с острым блюдом карри, по рецепту ее мамы. Но очевидно, что Кэтрин не слишком часто позволяет дочери такое есть. Принц Уильям тогда же рассказал, что слишком острые блюда он не любит, в отличие от его супруги.

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская / Associated Press

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