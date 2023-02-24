Любит скинни и прямые: выходы Кейт Миддлтон в джинсах

Принцесса Уэльская пусть и редко, но все же иногда появляется на публичных мероприятиях в джинсах.

Недавно мы вспоминали, какие джинсы любит носить герцогиня Сассекская Меган. И решили показать, а что же в гардеробе принцессы Кейт.

В июне 2022 года мы видели очень стильный выход Кэтрин во время визита в лондонский Музей Естествознания. Тогда Ее Высочество приезжала, чтобы больше узнать о проекте "Городская природа", который стартовал позже в том же году. Целью этого проекта является восстановление связи между природой и людьми. На принцессе тогда был блейзер кораллового цвета от Chloe, под который она надела белый топ Ralph Lauren и подобрала синие джинсы от Other Stories. Образ Кейт завершали белые кроссовки от Veja.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Также у принцессы Кейт есть любимые джинсы от Zara. В них Кэтрин в октябре 2018-го посещала центр деятельности Sayers Croft, направленный на обучение и вовлечение детей и местного сообщества в окружающую среду. Джинсы Кейт тогда сочетала с джемпером и курткой цвета хаки, а также высокими сапогами от Penelope Chilvers.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В годы, когда Кейт еще только начинала встречаться с принцем Уильямом, она часто носила именно джинсы. Комбинировала их с рубашками и джемперами и часто с сапогами или уггами. А еще любила носить джинсы с низкой посадкой и обязательно с кожаными ремнями.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Также ранее мы вспоминали, какие джинсы носила принцесса Диана, покойная свекровь Кейт и Меган.

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