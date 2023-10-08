Любит сладкое: какой любимый десерт принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская следить за своей формой, но не откажется от десерта.

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди как-то рассказал, что любимым десертом жены принца Уильяма является пудинг с ирисками или как он еще называется липкий ирис пудинг.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Это известный британский десерт, состоящий из влажного бисквита на основе фиников, полностью покрытого соусом из ириски. Обычно его подают с ванильным кремом или ванильным мороженным. Этот современный классический английский деликатес известен как липкий пудинг в Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, ранее мы рассказывали о любимом лакомстве к чаю короля Чарльза III.

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