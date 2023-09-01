Любит спорт: стало известно, как тренируется королева Рания

Она в прекрасной физической форме и выглядит потрясающе. Эксперт по фитнесу Джоанна Дэйс рассказала Express о том, как королеве удается сохранять такую ​​потрясающую фигуру в 53 года.

Королева Рания / Фото: Associated Press

"Она ведет очень активный образ жизни и особенно любит такие занятия, как бег трусцой, силовые тренировки, пилатес и йогу. Один из мифов в фитнесе заключается в том, что женщинам в целом, и когда мы становимся старше, не нужны силовые тренировки. Но правда совершенно противоположна. Силовые тренировки являются одним из ключевых в наших тренировках, поскольку они могут снизить жировые отложения, контролировать вес, уменьшить боль и травмы, увеличить плотность костей и улучшить ваши спортивные результаты, чтобы вы могли тренироваться дольше, не уставая", - говорит эксперт.

Королева Рания / Фото: Associated Press

Также госпожа Дэйс рассказала, что пилатес и йога являются отличными упражнениями низкой интенсивности, которые помогают нашим суставам оставаться подвижными и здоровыми.

"С возрастом наше тело начинает болеть сильнее и может ослабеть, поэтому, если мы просто стремимся каждый день каким-то образом двигать своим телом – мы делаю хорошую работу", - говорит специалист.

Королева Рания / Фото: Associated Press

Кроме физических нагрузок королева Рания также ведет здоровый образ жизни. Она не курит и не употребляет алкоголь, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижает риск возникновения 12 видов рака и увеличивает продолжительность ее жизни. А еще супруга короля стремиться спать по 8 часов за ночь и избегает кофеина перед сном.

Королева Рания / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, как тренируется королева Испании Летиция.

Читайте также: