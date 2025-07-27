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Любит такой стиль: образы Зары Тиндалл — дочери принцессы Анны — в коротких шортах
44-летняя дочь принцессы Анны любит носить летом короткие шорты.
Зара Тиндалл спортсменка, она наездница и до сих пор занимается конным спортом, хотя уже не так профессионально, как раньше. Шорты — любимый предмет ее летнего гардероба, ведь в них комфортно и не жарко.
Мы собрали несколько выходов Зары Тиндалл в шортах разных цветов и фасонов.
Белые классические шорты Зара носила в сочетании с белой майкой и тонким бежевым поясом в отпуске в Австралии.
Белые короткие шорты в сочетании со спортивной курткой Тиндалл носила на гольф, где ее муж Майк принимал участие в соревнованиях. Дополнили образ белые кеды.
Этот же образ на Заре.
В джинсовом луке Зара приезжала проведать свою мать принцессу Анну, после того, как ее госпитализировали в клинику после травмы головы.
И еще немного денима. Это Зара и ее сын Лукас на спортивном мероприятии, где они обычно проводят время всей своей большой семьей.
У Зары много коротких шорт из денима, носит она их часто в сочетании с футболками и удобными кроссовками.