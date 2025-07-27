Зара Тиндалл / © Getty Images

Реклама

Зара Тиндалл спортсменка, она наездница и до сих пор занимается конным спортом, хотя уже не так профессионально, как раньше. Шорты — любимый предмет ее летнего гардероба, ведь в них комфортно и не жарко.

Мы собрали несколько выходов Зары Тиндалл в шортах разных цветов и фасонов.

Зара и ее муж Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Белые классические шорты Зара носила в сочетании с белой майкой и тонким бежевым поясом в отпуске в Австралии.

Реклама

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

Белые короткие шорты в сочетании со спортивной курткой Тиндалл носила на гольф, где ее муж Майк принимал участие в соревнованиях. Дополнили образ белые кеды.

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Этот же образ на Заре.

Зара Тиндалл / © Getty Images

В джинсовом луке Зара приезжала проведать свою мать принцессу Анну, после того, как ее госпитализировали в клинику после травмы головы.

Зара с сыном Лукасом / © Getty Images

И еще немного денима. Это Зара и ее сын Лукас на спортивном мероприятии, где они обычно проводят время всей своей большой семьей.

Реклама

Зара Тиндалл / © Getty Images

У Зары много коротких шорт из денима, носит она их часто в сочетании с футболками и удобными кроссовками.