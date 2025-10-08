- Дата публикации
Любит тихую роскошь: сестра короля Испании вышла в свет с сумкой за 3000 евро и в колье Bulgari
Инфанта Елена присутствовала на церемонии вручения социальных наград Фонда Mapfre вместе со своей матерью, королевой Софией.
Для светского выхода 61-летняя Елена выбрала образ с роскошными аксессуарами. Она была одета в яркий оранжевый жакет, юбку с цветочным принтом и обута в кожаные рыжие туфли с перфорацией Manolo Blahnik. Но роскош ее образа была в деталях — сумке Loro Piana Sesia из коричневой кожи с гладкой атласной отделкой, стоимостью около 3 тысяч евро и золотом колье Bulgari. Это культовая модель Monete, украшение, пропитанное историей и смыслом.
Как объясняет Дэвид Рато, эксперт по королевским драгоценностям и создатель коллекции «Spanish Royal Jewels», в интервью Vanitatis: «В основе украшений Monete лежат монеты античных цивилизаций. Bulgari задумал вдохнуть в них новую жизнь, оправив их в великолепные современные украшения из золота и драгоценных камней».
В случае инфанты Елены, ее украшение из желтого золота десятилетиями находилось в ее личной коллекции. У ее матери — королевы Софии — также есть ожерелье из той же коллекции.
Присутствие Елены на мероприятии не случайно. Инфанта много лет занимает должность директора социальных и культурных проектов в Фонде Mapfre, полностью посвящая себя этому делу.
86-летняя королева София в этот день выглядела не менее эффектно. Она была в насыщенно красном жакете и блузке цвета слоновой кости. А образ свой дополнила многочисленными украшениями. На церемонии София вручила награды.
Тем временем, напомним, король Филипп VI и королева Летиция отправились в Бельгию, где встретились с бельгийской королевской четой.