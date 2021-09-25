Любит украшения: Меган Маркл надела на встречу особенные серьги

На этой неделе публика увидела несколько выходов герцогини Меган и принца Гарри.

Пара посетила обсерваторию One World внутри Всемирного торгового центра One World Trade Center, самого высокого здания не только в Нью-Йорке, но и в Соединенных Штатах. Его возвели на месте башен-близнецов, разрушенных в результате теракта 11 сентября 2001 года.

Мы уже рассматривали образ герцогини Сассекской с этого выхода. Для своего появления на публике Меган выбрала total black look, который состоял из брюк клеш, пальто с воротником-стойкой и водолазки. Завершили этот строгий образ туфли-лодочки, украшения на руках: часы от Cartier, ранее принадлежавшие принцессе Диане, несколько браслетов и обручальное кольцо. А еще герцогиня Сассекская выбрала для этого первого появления после вторых родов на публике особенные серьги, те самые, в которых она выходила замуж за принца Гарри в 2018 году.

Меган Маркл / Associated Press

Серьги Cartier из белого золота с бриллиантами, которые Меган носила на своей свадебной церемонии в Виндзорском замке в мае 2018 года великолепно дополнили ее деловой образ.

Свадьба Меган и Гарри / Getty Images

Кстати, сегодня, Гарри и Меган планируют принять участие в Global Citizen Live, ежегодном концертном мероприятии, которое проводится на Большой лужайке в Центральном парке. Мероприятие будет посвящено вакцинации от COVID-19, а Сассекские выступят там с речью.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

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Меган Маркл и принц Гарри (13 фото)

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