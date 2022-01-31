Любит вкусно поесть: королева Елизавета II решила выпустить соус собственной марки

Мы уже рассказывали вам о любви королевы Елизаветы II к бургерам. Ест королева, естественно, только приготовленные ее личным шеф-поваром, а теперь решила выпустить еще и собственный кетчуп из выращенных в Сандрингеме ингредиентов.

Как пишет журнал People, королева Елизавета II выпустила собственную марку приправ, включая томатный кетчуп и коричневый соус (похожий на соус для стейков). Продукты производятся в поместье 95-летнего монарха Сандрингем в Норфолке с использованием ингредиентов, выращенных именно там.

Кетчуп, который позиционируется как "идеальный для завтрака или в любое время дня", приправлен финиками, яблочным соком и специями, а коричневый соус "наполнен уксусом и специями". Стоимость такого королевского кетчупа составит 9 долларов за 10 унций (около 300 граммов) в стеклянной бутылке. Но, когда соусы поступят в продажу, пока не сообщается.

Королева Елизавета II / Associated Press

Ране в 2020 году Букингемский дворец выпустил собственный джин, многие ингредиенты которого поступают прямо с заднего двора лондонского дома королевы Елизаветы II, за ним последовал джин, произведенный в поместье Сандрингем. А в прошлом году королева одобрила продажу пива, сваренного из растений, выращенных в ее поместье в Сандрингеме.

Королева Елизавета II / Getty Images

Отметим, сейчас монарх находится как раз в Сандрингеме. Она остановилась на Вуд Фарм, коттедже в Сандрингемском поместье, где в основном останавливался ее супруг, принц Филипп, скончавшийся в апреле 2021 года.

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