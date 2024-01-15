Любит внимание: младшая дочь королевы Мэри и короля Фредерика X очаровала публику

Эти снимки сделали репортеры, которые собрались 14 января около двора Амалиенборг, где король Фредерик X был провозглашен новым монархом Дании.

Младшая дочь короля Фредерика и королевы Мэри была запечатлена в автомобиле, когда вместе с родителями, братьями и старшей сестрой ехала во дворец.

Принцесса Жозефина / Фото: Getty Images

В этот важный день 13-летняя принцесса Жозефина была в синем пальто от Prada, а на шее у девочки сверкало жемчужное ожерелье. Также у нее были накрашены тушью ресницы и подчеркнуты помадой губы. А в ушах сверкали серьги с розовым кварцем из маминой шкатулки от Dulong Fine Jewelry.

Принцесса Жозефина / Фото: Getty Images

Принцесса Жозефина, вероятно, любит внимание и с радостью махала публике рукой, когда ехала в авто и стояла со своей семьей на балконе.

Ее старшая 16-летняя сестра принцесса Изабелла была в красном пальто Carolina Herrera и черных кожаных туфлях с шипами от Maison Valentino из гардероба своей мамы.

Король Фредерик X и королева Мэри с детьми / Фото: Associated Press

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