Любит выделяться: принцесса Лаурентин вышла в свет с темным маникюром и в эффектных серьгах

Жена принца Нидерландов Константина, который является братом короля Виллема-Александра, посетила библиотеку OBA Reigersbos в начале Национальных дней чтения в Амстердаме.

Принцесса выглядела достаточно эффектно, надев бежевый топ и широкие брюки, а сверху короткую в звериный принт. Ее талию подчеркивал широкие коричневый пояс, а в руке она несла кожаную коричневую сумку на короткой ручке. Также свой образ она дополнила крупными цветочными серьгами-висюльками, украшением на шее и золотым браслетом на запястье, а также несколькими кольцами.

У Лаурентин также был красивый темный маникюр и легкий макикяж, подчеркивающий ее естественные черты лица.

