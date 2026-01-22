- Дата публикации
Любит выделяться: принцесса Лаурентин вышла в свет с темным маникюром и в эффектных серьгах
Нидерландская принцесса Лаурентин любит книги так же, как и ее невестка королева Максима.
Жена принца Нидерландов Константина, который является братом короля Виллема-Александра, посетила библиотеку OBA Reigersbos в начале Национальных дней чтения в Амстердаме.
Принцесса выглядела достаточно эффектно, надев бежевый топ и широкие брюки, а сверху короткую в звериный принт. Ее талию подчеркивал широкие коричневый пояс, а в руке она несла кожаную коричневую сумку на короткой ручке. Также свой образ она дополнила крупными цветочными серьгами-висюльками, украшением на шее и золотым браслетом на запястье, а также несколькими кольцами.
У Лаурентин также был красивый темный маникюр и легкий макикяж, подчеркивающий ее естественные черты лица.
