ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
131
Время на прочтение
1 мин

Любит выделяться: принцесса Лаурентин вышла в свет с темным маникюром и в эффектных серьгах

Нидерландская принцесса Лаурентин любит книги так же, как и ее невестка королева Максима.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Лаурентин

Принцесса Лаурентин / © Getty Images

Жена принца Нидерландов Константина, который является братом короля Виллема-Александра, посетила библиотеку OBA Reigersbos в начале Национальных дней чтения в Амстердаме.

Принцесса выглядела достаточно эффектно, надев бежевый топ и широкие брюки, а сверху короткую в звериный принт. Ее талию подчеркивал широкие коричневый пояс, а в руке она несла кожаную коричневую сумку на короткой ручке. Также свой образ она дополнила крупными цветочными серьгами-висюльками, украшением на шее и золотым браслетом на запястье, а также несколькими кольцами.

Принцесса Лаурентин / © Getty Images

Принцесса Лаурентин / © Getty Images

У Лаурентин также был красивый темный маникюр и легкий макикяж, подчеркивающий ее естественные черты лица.

Принцесса Лаурентин / © Getty Images

Принцесса Лаурентин / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, в каком стильном образе Лаурентин появилась на модном показе с дочерью.

Дата публикации
Количество просмотров
131
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie