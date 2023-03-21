Любит быть яркой: два эффектных выхода королевы Максимы в Марокко

Вчера, Ее Величество посетила цифровой продуктовый магазин Chari Moroccan Start Up и магазин Mom and Pop в Касабланке.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На встречу Максима приехала в платье миди из хлопка Weekend Max Mara за 329 евро, платье было двух цветов – джинсовое сверху и горчичное внизу. К нему королева подобрала босоножки на платформе, сделала яркий педикюр и надела кольцо с рубином. На ее запястье были часы на кожаном ремешке и золотой браслет. В макияже она сделала акцент на глазах.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Также королева Максима посетила Банк Африки, где ее приветствовал генеральный директор Отман Бенджеллун. На встречу королева приехала в пестром костюме от Etro, этих же босоножках на платформе, а в руках держала бежевое пальто. К наряду королева подобрала серьги и кольцо с камнем.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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