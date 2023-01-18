Любит яркие луки: пресс-секретарь Байдена вышла к журналистам в жакете цвета фуксии

Карин Жан-Пьер в своем гардеробе имеет много ярких оттенков.
Вчера, 17 января, пресс-секретарь Белого дома — Карин Жан-Пьер — выступила на брифинге в Вашингтоне.
Перед журналистами она предстала в ярком деловом образе. Карин была одета в белый топ с волнистой зоной декольте и костюм цвета фуксии, состоящий из брюк и жакета с декоративными пуговицами на рукавах.
Пресс-секретарь дополнила аутфит прической с кудрями, макияжем с акцентом на глазах, маникюром карамельного оттенка, серьгами-гвоздями и деликатной подвеской на цепочке.
Напомним, ранее Жан-Пьер пришла на пресс-брифинг в платье малинового цвета.
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