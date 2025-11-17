Любит яркие луки: Зара Тиндалл в стильных образах посетила мероприятие на ипподроме

Зара Тиндалл / © Getty Images

В пятницу Зара под дождем прибыла на День сельской местности на ипподроме Челтнема. Тиндалл приехала в пальто в принт «елочка» от LK bennett London, под которым был кашемировый свитер винного цвета от Karen Millen, она надела шляпу похожего оттенка от Hicks & Brown и дополнила лук серьгами с жемчугом «Raise The Bar» от Van Peterson London.

В субботу Зара посетила второй день ноябрьского собрания на ипподроме Челтнема, выбрав для этого шерстяное пальто цвета морской волны Karen Millen, трикотажную водолазку, а под ним виднелась короткая юбка Hobbs london, на голове была шляпа-таблетка Bee Smith Millinery, а обула Зара высокие замшевые сапоги-ботфорты на каблуках. Образ Тиндалл завершали красивые серьги-капли с синими камнями Van Peterson London, волосы она собрала в прическу и сделала макияж.

В прошлый свой выход Зара вместе со старшей дочерью Мией посещала скачки William Hill Showcase на ипподроме Челтнема.