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Любит яркие образы: 78-летняя внучка Эльзы Скиапарелли попала под прицел папарацци
Потом знаменитого модельера посетила Италию.
Мариса Беренсон — выдающаяся актриса и модель, которой в феврале этого года исполнилось 78 лет. Но несмотря на возраст она продолжает активно появляться на публике и обожает яркие наряды.
На этой неделе ее сфотографировали папарацци в Италии, когда она шла на обед проводимый брендом Emilio Pucci в Портофино. Мариса была одета яркий и оригинально, поскольку нарядилась в вещи от этого знаменитого бренда. В частности на женщине были лосины и рубашка в узнаваемый принт бренда.
В руке она несла небольшую сумку, тоже украшеную принтом, а обула знаменитость черные балетки. Ее глаза украшали солнцезащитные очки, а шею массивное колье.
Напомним, что Мариса — внучка легендарной Эльзы Скиапарелли — модельера, наряды которой носили и носят одни из самых знаменитых женщин в мире. Ранее мы рассказывали и показывали в каком свадебном платье Мариса шла под венец и кто был его автором.