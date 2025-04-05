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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

Любит яркие образы: 78-летняя внучка Эльзы Скиапарелли попала под прицел папарацци

Потом знаменитого модельера посетила Италию.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Мариса Беренсон

Мариса Беренсон / © Getty Images

Мариса Беренсон — выдающаяся актриса и модель, которой в феврале этого года исполнилось 78 лет. Но несмотря на возраст она продолжает активно появляться на публике и обожает яркие наряды.

На этой неделе ее сфотографировали папарацци в Италии, когда она шла на обед проводимый брендом Emilio Pucci в Портофино. Мариса была одета яркий и оригинально, поскольку нарядилась в вещи от этого знаменитого бренда. В частности на женщине были лосины и рубашка в узнаваемый принт бренда.

Мариса Беренсон / © Getty Images

Мариса Беренсон / © Getty Images

В руке она несла небольшую сумку, тоже украшеную принтом, а обула знаменитость черные балетки. Ее глаза украшали солнцезащитные очки, а шею массивное колье.

Напомним, что Мариса — внучка легендарной Эльзы Скиапарелли — модельера, наряды которой носили и носят одни из самых знаменитых женщин в мире. Ранее мы рассказывали и показывали в каком свадебном платье Мариса шла под венец и кто был его автором.

Мариса Беренсон в день свадьбы / © Getty Images

Мариса Беренсон в день свадьбы / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
104
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