Любит яркие образы: эффектные выходы именинницы Зары Тиндалл

Зара Тиндалл – дочь принцессы Анны и внучка королевы Елизаветы II. Сегодня, в день ее рождения, мы рассказывали вам десять интересных фактов о ней. Также хотим показать ее красочные образы, ведь Зара очень часто выбирает для своих королевских выходов яркие луки.

К примеру, недавно на церемонии коронации Чарльза и Камиллы Зара появилась в красивом голубом платье-пальто и надела брошь принцессы Анны. Наряд был от Laura Green в очень нежном голубом оттенке, который хорошо сочеталось со светлым оттенком ее глаз и светлыми волосами. У платья был воротник-стойка и подкладка в молочном оттенке, талию украшал тонкий пояс с пряжкой. Туфли в тон и клатч завершали аутфит.

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

На пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке Зара приезжала в ярко-розовом платье, с круглой горловиной и маленькими пуговицами от Jane Atelier, а к нему подобрала светлый клатч Strathberry из кожи крокодила и кремовые туфли-лодочки из замши на каблуках от Emmy London, в тон которым была подобрана шляпа-таблетка с цветком.

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

Зара - поклонника Королевских скачек в Аскоте. Прошлым летом на ипподроме Аскот в Аскоте она появилась в платье от Anna Mason с черным поясом на талии и белой шляпой-таблеткой от Sarah Cant, украшенной фатиновыми пучками. Образ Зара дополнила клатчем Anya Hindmarch и серьгами Laurence Coste. Получилось по-весеннему легко и красиво.

Зара Тиндалл и принцесса Беатрис слева от нее / Фото: Associated Press

Также яркий розовый наряд Зара надела на службу благодарения за правление королевы Елизаветы II в соборе Святого Павла в Лондоне во время праздничных мероприятий в июне 2022 года. Тогда к наряду королевская особа подобрала шляпу-таблетку и белую миниатюрную сумку.

Зара Тиндалл и Меган Маркл в белом пальто / Фото: Associated Press

А это фото с пасхальной службы в Святого Георгия в Виндзорском замке в апреле 2021 года. В тот раз Зара была только-только после родов и надела светлое пальто, снова шляпу-таблетку (похоже, это ее любимый фасон) и туфли-лодочки на каблуках.

Зара Тиндалл с мужем Майком / Фото: Associated Press

На свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Виндзоре в мае 2019 Зара появилась в изумрудном пальто. Оно было с вышивкой, и дополнила его Тиндалл миниатюрной шляпкой.

Зара Тиндалл с мужем Майком / Фото: Associated Press

А это архивный кадр 2013 года. Тогда Зара и ее муж Майк посетили церемонию крещения сына Кейт и Уильяма Уэльских – принца Джорджа в часовне в Сент-Джеймсском дворце. Зара была беременна и надела скромный синий наряд.

Зара Тиндалл и ее муж Майк / Фото: Associated Press

С годами дочь принцессы Анны полюбила более яркие наряды, и, надо сказать, они ей очень идут.

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