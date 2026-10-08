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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Любит яркие образы: королева Сильвия в фиолетовом платье и блестящем жакете появилась на форуме

Королева Сильвия посетила форум «Бодензее» в первый день своего визита в Констанц.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Сильвия

Королева Сильвия / © Getty Images

Ее Величество прибыла в Констанц и на остров Майнау по случаю десятой годовщины деятельности немецкого отделения фонда Mentor Foundation.

Королева облачилась в яркое фиолетовое платье макси и жакет такого же оттенка с блестящими элеиментами. Ее волосы были уложены в стильную прическу, на лице макияж, соответсвующий поводу, а в ушах серьги-висюльки с камнями. Сильвия дополнила свой образ несколькими золотыми браслетами и маленьким золотым клатчем в руках, а также сделала маникюр в светлом оттенке и обула серебристые туфли на каблуках.

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Напомним, недавно королева Сильвия и ее муж король Карл Густав устроили прием для президента Эстонии и его супруги, где Ее Величество появилась в небесно-голубом юбочном костюме.

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