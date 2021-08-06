Любит яркие оттенки: пресс-секретарь Байдена появилась на брифинге в жакете цвета фуксии

Любит яркие оттенки: пресс-секретарь Байдена появилась на брифинге в жакете цвета фуксии

Джен Псаки пополнила гардероб новым жакетом.

На днях пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила на пресс-брифинге в Вашингтоне. Она продемонстрировала там яркий деловой аутфит. Белый топ Дженнифер сочетала со строгим жакетом цвета фуксии.

Джен Псаки / Associated Press

Как всегда, она сделала идеально ровную укладку с боковым пробором и макияж с коричневой помадой. Свой образ она завершила красным маникюром.

Джен Псаки / Associated Press

Джен Псаки / Associated Press

А в прошлый раз Псаки поверх белого топа надела жакет цвета индиго.

Джен Псаки / Associated Press

Читайте также: В баклажановом наряде и с темным маникюром: пресс-секретарь Белого дома выступила перед журналистами

Эффектные образы пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани (14 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку