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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Любит яркие принты: король Чарльз выгулял новый стильный галстук

Король Чарльз любит носить необычные галстуки разных принтов и дизайнов.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз III

Король Чарльз III / © ALS Association

Во время недавнего визита в Антигуа и Барбуду, где королевская чета провела тур, король Чарльз III продемонстрировал еще один галстук, который сложно было не заметить.

Галстук — неотъемлемая часть повседневных и деловых образов короля. В этот раз монарх носил разноцветный шелковый галстук с геометрическим «плетеным» узором от американского люксового бренда Robert Talbott из линейки Best of Class.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Разноцветные прямоугольные блоки с полосатой текстурой в розовых, оранжевых, желтых, голубых и фиолетовых оттенках выглядят очень контрастно на фоне песочного классического костюма короля, который он носил с белой рубашкой и красным маком памяти и подходящим по цвету нагрудным платком.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Instagram британской королевской семьи

Король Чарльз III и королева Камилла / © Instagram британской королевской семьи

Ранее мы рассказывали, столько стоят галстуки короля Чарльза III.

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