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Любит яркие принты: король Чарльз выгулял новый стильный галстук
Король Чарльз любит носить необычные галстуки разных принтов и дизайнов.
Во время недавнего визита в Антигуа и Барбуду, где королевская чета провела тур, король Чарльз III продемонстрировал еще один галстук, который сложно было не заметить.
Галстук — неотъемлемая часть повседневных и деловых образов короля. В этот раз монарх носил разноцветный шелковый галстук с геометрическим «плетеным» узором от американского люксового бренда Robert Talbott из линейки Best of Class.
Разноцветные прямоугольные блоки с полосатой текстурой в розовых, оранжевых, желтых, голубых и фиолетовых оттенках выглядят очень контрастно на фоне песочного классического костюма короля, который он носил с белой рубашкой и красным маком памяти и подходящим по цвету нагрудным платком.
Ранее мы рассказывали, столько стоят галстуки короля Чарльза III.