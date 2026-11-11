Любит яркие принты: король Чарльз выгулял новый стильный галстук

Король Чарльз III / © ALS Association

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Во время недавнего визита в Антигуа и Барбуду, где королевская чета провела тур, король Чарльз III продемонстрировал еще один галстук, который сложно было не заметить.

Галстук — неотъемлемая часть повседневных и деловых образов короля. В этот раз монарх носил разноцветный шелковый галстук с геометрическим «плетеным» узором от американского люксового бренда Robert Talbott из линейки Best of Class.

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Король Чарльз III / © Associated Press

Разноцветные прямоугольные блоки с полосатой текстурой в розовых, оранжевых, желтых, голубых и фиолетовых оттенках выглядят очень контрастно на фоне песочного классического костюма короля, который он носил с белой рубашкой и красным маком памяти и подходящим по цвету нагрудным платком.

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Король Чарльз III и королева Камилла / © Instagram британской королевской семьи

Ранее мы рассказывали, столько стоят галстуки короля Чарльза III.

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