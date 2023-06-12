Любительница больших брошей: принцесса Елена сходила на корриду в Мадриде

59-летняя испанская принцесса Елена попала под прицел папарацци на площади Пласа-де-лас-Вентас 11 июня в Мадриде. Вместе со своей подругой Викки Мартин Беррокаль она сходила на корриду.

На женщине был светло-бежевый жакет, который она сочетала с белой блузой, цепочкой с подвеской и золотыми серьгами. Принцесса - большая поклонница брошей, поэтому это ее главный аксессуар во всех нарядах. На этот раз она украсила лацкан жакета серебристым украшением в виде двух листьев монстеры.

Телеведущая Викки Мартин Беррокал появилась на трибунах в ансамбле цвета фуксии, который включал блузу с бантом и стильный жакет.

Инфанта Елена и Викки Мартин Беррокаль / Фото: Getty Images

В коллекции Елены очень много различных брошей, и она носит их практически всегда. Самое любимое сочетание испанки - этот аксессуар и жакет.

Инфанта Елена / Фото: Getty Images

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

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