Любительница гламурных нарядов: рассматриваем образы баскетбольного тренера Ким Малки

60-летняя американка рушит все стереотипы о том, как должна выглядеть женщина в спорте и это действительно вдохновляет.

Ким Малки - баскетболистка и главный тренер женской баскетбольной команды Университета штата Луизиана. До того как стать тренером Малки профессионально занималась спортом и в 1984 году стала олимпийской чемпионкой. Помимо все этого она еще выигрывала множество соревнований и имеет огромное количество наград.

Однако нам бы хотелось отметить не столько спортивные таланты этой женщины, а ее яркий стиль. На каждой игре Ким Малки появляется в зале в роскошных нарядах, в которых все идеально подобрано и продумано. Она любит пайетки, блестки, туфли со стразами, а также не боится кричащих цветов. Также у Ким всегда идеальная укладка и макияж, а украшения часто соответствуют не только цвету наряда, но и туфлям.

В одном из интервью женщина призналась, что несмотря на то что носит такие яркие вещи, сама по магазинам ходить не очень любит, но стилиста у нее нет.

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

Ким Малки / Фото: Associated Press

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