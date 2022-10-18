Любовь победит: как украинцы женятся и венчаются во время войны

Даже в самые трудные времена влюбленные решаются на создание семьи.
За первые полгода 2022-го в Украине было зарегистрировано рекордное количество браков — 103 903. Это на 21% больше, чем за тот же период в 2021 году и абсолютный рекорд за последние 7 лет. Многие браки были заключены на передовой, во время ротации или перед отправкой на фронт. В них не было особого торжества и пышных платьев, но именно поэтому они настолько трогательны и романтичны. Мы собрали некоторые истории в фотографиях, чтобы показать вам этих людей, ведь они восхищают.
На этих потрясающих фото снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк. Они познакомились во время войны и решили пожениться в День защитников и защитниц, который Украина праздновала 14 октября. Свадьбу отыграли прямо на передовой в Харьковской области, а расписал влюбленных генерал ВСУ.
Также во время войны вышла замуж и Леся Литвинова — соосновательница и глава благотворительного фонда "Свои".
Вышла замуж и стендап-комик Настя Зухвала, известная по шоу "Рассмеши комика", "Богиня шопинга" и знаменитому стендапу о "рафинированной злости к русне". Избранником девушки стал комик Сергей Липко. Расписалась пара за день до того, как Сергей отправился на фронт.
Не обошлось и без венчаний. Журналистка ТСН Юлия Кириенко устроила для мужа-военного Евгения их тайное венчание, как когда-то он для нее – свадьбу.
Женился на возлюбленной и блогер, продюсер, певец и актер Дима Варварук. С Яной они решили расписаться без шума и камер.
На этих кадрах украинский солдат и водитель скорой помощи Игорь Курило с супругой. Пара расписалась в Харькове в сентябре.
Украинский военный с позывным "Карп" и волонтер Анна венчаются в Харьковской области 24 июля.
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