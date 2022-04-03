Любовница "фюрера" обогнала Тайсона: стало известно, сколько денег на счетах у Алины Кабаевой

Где скрывается любовница президента Путина – в прошлом спортсменка Алина Кабаева – не известно никому. А вот ее состояние сейчас активно обсуждается в западной прессе.

Сообщается, что состояние любовницы кремлевского диктатора в три раза больше, чем у легендарного бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона. Как пишет Mirror, благодаря работе Кабаевой в качестве гимнастки, политика и медиа-магната, ее состояние оценивается в 7,6 миллиона фунтов стерлингов. В то время, как у двукратного бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона на счетах всего 2,3 миллиона фунтов стерлингов.

Майк Тайсон / instagram.com/miketyson

Известно, что Тайсон заработал за время своей спортивной карьеры 300 миллионов фунтов стерлингов, но считается, что после выхода на пенсию его состояние значительно уменьшилось.

Алина Кабаева / Getty Images

Когда-то олимпийская чемпионка Алина Кабаева за свою карьеру завоевала медали на двух Олимпийских играх. Она выиграла золото в 16 лет, в художественной гимнастике и бронзу в многоборье на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Четыре года спустя она повторила подвиг, снова выиграв золото в Афинах. Наряду с этим она выиграла девять золотых медалей чемпионатов мира и еще 15 на чемпионатах Европы.

Алина Кабаева / Getty Images

Однако после ее выхода на "пенсию" в 2007 году как раз и начали циркулировать слухи о возможных отношениях Алины с Владимиром Путиным. Что, вероятно, сильно способствовало тому, чтобы финансовое состояние экс-спортсменки заметно увеличилось.

Алина Кабаева и Владимир Путин / Getty Images

Предполагалось, что сейчас Кабаева с детьми живет в Швейцарии, но недавно Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии (FDJP) сообщил RTS, что были проведены необходимые проверки и нет никаких признаков присутствия гражданки Кабаевой в стране.

Читайте также: