Где скрывается любовница президента Путина – в прошлом спортсменка Алина Кабаева – не известно никому. А вот ее состояние сейчас активно обсуждается в западной прессе.
Сообщается, что состояние любовницы кремлевского диктатора в три раза больше, чем у легендарного бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона. Как пишет Mirror, благодаря работе Кабаевой в качестве гимнастки, политика и медиа-магната, ее состояние оценивается в 7,6 миллиона фунтов стерлингов. В то время, как у двукратного бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона на счетах всего 2,3 миллиона фунтов стерлингов.
Известно, что Тайсон заработал за время своей спортивной карьеры 300 миллионов фунтов стерлингов, но считается, что после выхода на пенсию его состояние значительно уменьшилось.
Когда-то олимпийская чемпионка Алина Кабаева за свою карьеру завоевала медали на двух Олимпийских играх. Она выиграла золото в 16 лет, в художественной гимнастике и бронзу в многоборье на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Четыре года спустя она повторила подвиг, снова выиграв золото в Афинах. Наряду с этим она выиграла девять золотых медалей чемпионатов мира и еще 15 на чемпионатах Европы.
Однако после ее выхода на "пенсию" в 2007 году как раз и начали циркулировать слухи о возможных отношениях Алины с Владимиром Путиным. Что, вероятно, сильно способствовало тому, чтобы финансовое состояние экс-спортсменки заметно увеличилось.
Предполагалось, что сейчас Кабаева с детьми живет в Швейцарии, но недавно Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии (FDJP) сообщил RTS, что были проведены необходимые проверки и нет никаких признаков присутствия гражданки Кабаевой в стране.
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