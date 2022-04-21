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Любовница Путина нашлась в Москве: Кабаева показала лицо после пластики

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Любовница Путина нашлась в Москве: Кабаева показала лицо после пластики

Алина Кабаева / Getty Images

Алина Кабаева сбежала из Швейцарии в Россию.

Неофициальная жена президента России Путина и мать его детей – Алина Кабаева, которая до недавнего времени, по слухам, пряталась в Швейцарии, нашлась. Женщина появилась на первой репетиции своего фестиваля на "ВТБ-Арене" в Москве, пишет пропагандистское издание Spletnik.

Фото подружки "фюрера" попало в соцсеть. Кабаева с радостью фотографировалась с участниками и тренерами фестиваля.

Пользователи Сети заметили на ее пальце обручальное кольцо. Но это не единственное, что привлекло внимание. Они также активно обсуждают изменения во внешности гимнастки.

Судя по фото, Кабаева стала еще больше похожа на своего возлюбленного – Путина. Видимо, к ее лицу приложил руку их семейный пластический хирург.

Алина Кабаева - Путин / ©
Алина Кабаева - Путин

Интересно, кто Алину вдохновил на пластику лица: возлюбленный или кума "фюрера" - Оксана Марченко?

К слову, последний раз на публику Кабаева выходила в декабре 2021 года – она посетила открытие собственного турнира "Небесная грация".

Алина Кабаева / © Getty Images
Алина Кабаева / Getty Images
Алина Кабаева / © Associated Press
Алина Кабаева / Associated Press

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