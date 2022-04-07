Любовницу Путина - Алину Кабаеву - пытаются "спасти" от санкций

Но это вряд ли получится, так как санкции настигли уже самый ближайший круг президента РФ Путина, в частности, его старших дочерей.

5 апреля российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в Твиттере пост, в котором заявил, что против госпожи Кабаевой и других топ-менеджеров Национальной медиа группы должны быть введены санкции за разжигание войны в Украине.

8/10 Ну и хочу напомнить, что Национальная Медиа Группа, владеющая львиной долей этого аппарата лжи, без сомнения, принадлежит Путину лично, в частности поэтому даже формально возглавляется любовницей Путина Алиной Кабаевой (см. наше расследование “Дворец для Путина”). — Alexey Navalny (@navalny) April 5, 2022

Спустя день с официального сайта Национальной медиа группы удалили слайд о председательнице ее совета директоров Алине Кабаевой, которую называют любовницей президента Путина и матерью его детей. Внимание на это обратил соратник Навального Георгий Албуров, он написал в Твиттере:

⚡⚡⚡ Кажется, за один день мы уволили Кабаеву и лишили её миллиардного дохода. Её страница пропала с сайта Национальной Медиа Группы. Вчера, когда я выкладывал тред, страница Кабаевой была на месте. А сейчас её нет.

Хахаха, они реально верят, что это поможет избежать санкций https://t.co/u2GEbYil80 pic.twitter.com/sq0icnLUjz — Георгий Албуров (@alburov) April 6, 2022

Как сообщает, zona.media Национальная медиа группа полностью или частично владеет Первым каналом, РЕН ТВ, СТС, газетой "Известия", Life.ru, телеграм-каналом Mash, онлайн-кинотеатром More.tv и несколькими кинокомпаниями. А госпожа Кабаева возглавляла совет директоров компании с 2014 года после того, как досрочно сложила полномочия депутатки Госдумы.

9/10 Необходимо принять самые решительные меры к тому, чтобы затруднить работу этих наследников Геббельса. От полного запрета на поставку и обслуживания оборудования до поиска их активов на западе и визовых “черных списков”. — Alexey Navalny (@navalny) April 5, 2022

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