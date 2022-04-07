Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Любовницу Путина - Алину Кабаеву - пытаются "спасти" от санкций

Дата публикации
Просмотры
4308
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Любовницу Путина - Алину Кабаеву - пытаются "спасти" от санкций

Алина Кабаева / Getty Images

Но это вряд ли получится, так как санкции настигли уже самый ближайший круг президента РФ Путина, в частности, его старших дочерей.

5 апреля российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в Твиттере пост, в котором заявил, что против госпожи Кабаевой и других топ-менеджеров Национальной медиа группы должны быть введены санкции за разжигание войны в Украине.

Спустя день с официального сайта Национальной медиа группы удалили слайд о председательнице ее совета директоров Алине Кабаевой, которую называют любовницей президента Путина и матерью его детей. Внимание на это обратил соратник Навального Георгий Албуров, он написал в Твиттере:

Как сообщает, zona.media Национальная медиа группа полностью или частично владеет Первым каналом, РЕН ТВ, СТС, газетой "Известия", Life.ru, телеграм-каналом Mash, онлайн-кинотеатром More.tv и несколькими кинокомпаниями. А госпожа Кабаева возглавляла совет директоров компании с 2014 года после того, как досрочно сложила полномочия депутатки Госдумы.

Читайте также:

Следующая публикация