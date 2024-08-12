Любвеобильный президент Франции: почему Эмманюэль Макрон постоянно всех целует

Если вы когда-то были во Франции или часто смотрите французские фильмы, то наверняка замечали необычное приветствие, которое существует в этой стране - поцелуи в щеку. Это жест называется la bise и эквивалентен рукопожатию, маханию рукой или объятию при встрече, которые дарят люди друг-другу в нашей стране.

В зависимости от региона, в котором человек находится во Франции, количество поцелуев может меняться. Например, в Париже и большей части северной части страны нормой являются два поцелуя, по одному в каждую щеку. Однако в некоторых частях юга, таких как Марсель, принято три поцелуя. В других областях, таких как Бретань, принято четыре поцелуя. Количество поцелуев также может зависеть от социального контекста. Например, вы можете дать только один поцелуй в официальной обстановке, но три или четыре поцелуя, приветствуя близких друзей или семью. Почему разное количество - никто не знает.

Считается, что la bise в некоторых профессиональных ситуациях, может быть не очень уместным и его стоит заменить простым пожатием руки. Но главным французом, который одаривает политиков и других публичных людей la bise всегда и везде, без сомнения можно назвать Эмманюэля Макрона.

Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

Президент Франции очень часто попадает в ситуации, когда для его гостей или собеседников поцелуи могут быть не очень комфортными, ведь не во всех странах такой близкий контакт привычен.

Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

Такие поцелуи, если вы не француз и ранее не практиковали подобных приветствий, могут сбивать с толку. Макрон также часто помимо поцелуя в щеку одаривает гостя и тесными объятиями.

Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

Забавно и то, что не жалеет поцелуев он не только в щеку, но и в лоб. Президента не раз фотографировали, когда таким образом он приветствовал своих избирателей, детей и звезд.

Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

В некоторых случаях президент все же сдерживался, например, когда приветствовал в стране королеву Ранию, которая мусульманка по религии. Макрон просто поцеловал ей руку.

Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

Он радосно подставлет щеку и тем, кто хочет его чмокнуть ради фото. Такие кадры папарацци ловили не раз.

Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

Супругу Брижит политик не стесняется целовать на публике. Хотя это уже было другое проявление французского поцелуя, она ведь все таки его жена.

Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

Однако не стоит воспринимать это слишком серьезно. La bise - важный аспект французского социального этикета, привычка и даже рефлекс. Многие французы практикуют такие поцелуи по несколько раз на день, поэтому для них они совсем привычное приветствие, которео стало их культурным маркером.

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