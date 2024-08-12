Любвеобильный президент Франции: почему Эмманюэль Макрон постоянно всех целует

Президент, как истинный француз, просто следует давней традиции своей страны.
Если вы когда-то были во Франции или часто смотрите французские фильмы, то наверняка замечали необычное приветствие, которое существует в этой стране - поцелуи в щеку. Это жест называется la bise и эквивалентен рукопожатию, маханию рукой или объятию при встрече, которые дарят люди друг-другу в нашей стране.
В зависимости от региона, в котором человек находится во Франции, количество поцелуев может меняться. Например, в Париже и большей части северной части страны нормой являются два поцелуя, по одному в каждую щеку. Однако в некоторых частях юга, таких как Марсель, принято три поцелуя. В других областях, таких как Бретань, принято четыре поцелуя. Количество поцелуев также может зависеть от социального контекста. Например, вы можете дать только один поцелуй в официальной обстановке, но три или четыре поцелуя, приветствуя близких друзей или семью. Почему разное количество - никто не знает.
Считается, что la bise в некоторых профессиональных ситуациях, может быть не очень уместным и его стоит заменить простым пожатием руки. Но главным французом, который одаривает политиков и других публичных людей la bise всегда и везде, без сомнения можно назвать Эмманюэля Макрона.
Президент Франции очень часто попадает в ситуации, когда для его гостей или собеседников поцелуи могут быть не очень комфортными, ведь не во всех странах такой близкий контакт привычен.
Такие поцелуи, если вы не француз и ранее не практиковали подобных приветствий, могут сбивать с толку. Макрон также часто помимо поцелуя в щеку одаривает гостя и тесными объятиями.
Забавно и то, что не жалеет поцелуев он не только в щеку, но и в лоб. Президента не раз фотографировали, когда таким образом он приветствовал своих избирателей, детей и звезд.
В некоторых случаях президент все же сдерживался, например, когда приветствовал в стране королеву Ранию, которая мусульманка по религии. Макрон просто поцеловал ей руку.
Он радосно подставлет щеку и тем, кто хочет его чмокнуть ради фото. Такие кадры папарацци ловили не раз.
Супругу Брижит политик не стесняется целовать на публике. Хотя это уже было другое проявление французского поцелуя, она ведь все таки его жена.
Однако не стоит воспринимать это слишком серьезно. La bise - важный аспект французского социального этикета, привычка и даже рефлекс. Многие французы практикуют такие поцелуи по несколько раз на день, поэтому для них они совсем привычное приветствие, которео стало их культурным маркером.
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