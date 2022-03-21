Любви все возрасты покорны: Сильвио Берлускони женился на возлюбленной, младшей него на 53 года

Любви все возрасты покорны: Сильвио Берлускони женился на возлюбленной, младшей него на 53 года

Политик женился на 32-летней девушке-депутате.

Бывший премьер-министр Италии – 85-летний Сильвио Берлускони – женился на 32-летнем депутате итальянского парламента от его партии Forza Italia - Марте Фашиной.

Марта Фашина и Сильвио Берлускони / Getty Images

Пишет Daily Mail.

Церемония, которая состоялась в историческом поместье Вилла Гернетто недалеко от коммуны Лезмо возле Милана, была символической. Они произнесли клятвы верности. Официальный брак они не заключили из-за того, что взрослые дети Берлускони против этого. По их мнению, Марта может претендовать на состояние политика в размере 6 миллиардов долларов после его смерти.

На пышной церемонии Марта появилась в роскошном свадебном платье от Antonio Riva с четырехметровым шлейфом. Политик был одет в синий костюм от Armani. Фото и видео смотреть здесь.

На свадьбе были только родственники и самые близкие друзья - до 60 гостей. На церемонии присутствовали четверо детей Сильвио, кроме одного – старшего сына, заболевшего коронавирусом.

Напомним, Берлускони был женат дважды. У него было много романов с юными девушками. К примеру, в 2011 году он встречался с 26-летней моделью Франческой Паскале. Их отношения продлились 9 лет. Они даже хотели сыграть свадьбу, но церемония так и не состоялась.

Сильвио Берлускони и Франческа Паскале. 2012 год / Getty Images

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