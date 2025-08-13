Любят бывать у воды: пляжные выходы принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

На этом фото принц Гарри и Меган Маркл были запечатлены на пляже в Австралии. Пара прибыла тогда с визитом на пляж Бонди в Сиднее в октябре 2018 года.

Меган и Гарри на пляже / © Associated Press

Во время той поездки это был не единственный пляжный выход пары. На этом фото видно, как Гарри и Меган прогуливаются по песку на пляже Саут-Мельбурн в Мельбурне.

Меган и Гарри на пляже / © Associated Press

А с тех пор, как Сассекские переехали из Лондона в Калифорнию они бывают на пляже намного чаще. В своей книге «Запасной» принц Гарри рассказывает, что обожает гулять на пляже с детьми и с собаками. Они, наверняка, часто прогуливаются там всей семьей.

Меган и Гарри на пляже в Калифорнии / © Instagram Меган Маркл

Напомним, в детстве Гарри и его старший брат принц Уильям ездили на отдых со своей матерью принцессой Уэльской Дианой. Она любила пляжный отдых и особенно ей нравилось бывать в Сен-Тропе. Ранее мы показывали, каким был ее последний отпуск на море в 1997 году за несколько месяцев до смерти.