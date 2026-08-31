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Любят, но редко носят: принцесса Кейт, королева Камилла и другие королевские особы в джинсах
Королевские особы редко появляются в джинсах на официальных или деловых мероприятиях, но иногда бывает и такое.
Мы решили вспомнить, кто из них носил джинсы на публичные мероприятия, и какие модели выбирал.
Недавно королева Дании Мэри в джинсах и стильном блейзере появилась на мероприятии в Копенгагене, когда посетила с визитом фонд The Deaconess Foundation - Momentet в Гентофте. На Ее Величестве были широкие синие джинсы, идеально сочетающиеся с удлиненным блейзером и леопардовыми балетками.
Королева Камилла предпочитает носить джинсы на прогулки, находясь в отпуске в Шотландии или, как на фото в данном случает, в Сандрингеме, где она также находилась в отпуске.
Также черные джинсы Камилла недавно надевала на конные соревнования в Бадминтоне в Глостершире, дополнив их белой рубашкой и удлиненным жакетом.
Принцесса Уэльская Кейт довольно таки часто носит джинсы. Такой стильный лук в джинсах-скинни и кобальтово-синем блейзере принцесса носила во время визита в Национальный спортивный центр Бишамского аббатства в Марлоу. Обула Кэтрин тогда удобные белые кеды на шнуровке.
Королева Бельгии Матильда сейчас почти не носит джинсы на публике, но раньше во время прогулок с детьми часто надевала их. На этом фото Матильда, ее муж король Филипп и их тогда маленькие дети посетили ферму.
Ранее мы рассказывали про стильные выходы принцессы Кейт в джинсах.