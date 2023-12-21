Любят один бренд: принцесса Евгения вышла в свет с сумкой, как у Меган Маркл

Недавно принцесса Евгения вместе с мужем Джеком Бруксбэнком, мамой Сарой Йоркской и сестрой принцессой Беатрис посетила зимний гала-концерт Коллектива по борьбе с рабством в Центре искусств Баттерси в Лондоне.

Габриэла Херст и принцесса Евгения Йоркская / Фото: Getty Images

На мероприятие Евгения приехала в черном атласном платье с длинными рукавами, сборками на талии и украшенное брошами от Peter Pilotto & Christopher de Vos, обула золотистые босоножки Jimmy Choo, а в руках держала золотую сумку от Gabriela Hearst. Перед камерами Евгения и Габриэлла позировали вместе.

Впрочем, не только принцесса Йоркская является поклонницей этого бренда. Ранее с сумками от Gabriela Hearst на публике неоднократно появлялась Меган, герцогиня Сассекская.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Меган носила сумку, но только другого цвета и немного большего размера, когда они с принцем Гарри посещали город Биркенхед, сочетая ее с красным длинным пальто от канадского бренда Sentaler и туфлями лодочками в тон.

А еще сумку изумрудного цвета от Gabriela Hearst герцогиня Сассекская брала с собой на службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве 9 марта 2020 года в Лондоне. Это было одно из последних мероприятий, которое Меган и Гарри посетили в качестве членов королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, поклонницами бренда также являются актрисы Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер.

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