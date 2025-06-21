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Любят одинаковые наряды: сестры-близняшки Спенсер появились на скачках в Аскоте
Стильные и элегантные наряды девушек привлекли внимание. Тем более, что они опять выбрали образы в одном стиле.
Леди Элиза и леди Амелия Спенсер — племянницы покойной принцессы Дианы. Они родились в семье графа Чарльза Спенсера и его жены Виктории Локвуд.
Сестры-близняшки частые гостьи на светских мероприятиях, а также строят модельную карьеру — часто снимаются для различных глянцев и сотрудничают с брендами. Несмотря на то, что выросли они в ЮАР, сейчас много времени проводят в Великобритании и не смогли пропустить излюбленное мероприятие в Аскоте — ежегодные скачки.
Элиза и Амелия оделись в похожие наряды — обе выбрали костюмы белого цвета с пуговицами, но одна сестра носила наряд с брюками, а другая с юбкой. Также они дополнили образы шляпками, согласно дресс-коду и сумками от Aspinal Of London в одинаковом дизайне.
В предверии этого мероприятия сестры также посетили вместе турнир с поло, спонсируемый брендом Cartier. Сестры приехали в белых мини-нарядах и позировали перед камерами держась за руки.