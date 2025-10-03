Любят переезжать: где жили принцесса Кейт и принц Уильям за годы своего брака

Кейт и Уильям с детьми на ступеньках дома Adelaide Cottage / © Getty Images

Bodorgan Hall (2010–2013)

Уильям и Кэтрин жили в коттедже с четырьмя спальнями на территории усадьбы Бодорган Холл с 2010 по 2013 год, платя 750 фунтов в месяц аренды. Это был их первый общий дом.

Для пары это было удобно, поскольку Уильям служил в Королевских ВВС на Англси (Уэльс) пилотом поисково-спасательной службы, а коттедж был рядом с базой. К тому же уединенность усадьбы позволяла жить спокойно, вдали от лишнего внимания.

Дом мог похвастаться собственным выходом на пляж и прекрасным видом на лес Ньюборо. Однако, хотя принц Уильям описывал его как «невероятно особенное место», Кейт признавалась, что во время пребывания там чувствовала себя одиноко.

«Это было такое уединение, такая оторванность. Моей семьи рядом не было, он работал ночными сменами… Если бы только у меня был такой центр в то время», — говорила она.

Бодорган-холл — крупнейшее поместье в Бодоргане, принадлежащее лорду и леди Мейрик, племяннице герцога Баклю.

Nottingham Cottage (2011–2013)

Ноттингемский коттедж — это дом на территории Кенсингтонского дворца. Он был лондонским домом Уильяма и Кэтрин с момента свадьбы и до октября 2013 года. Это жилье было в Лондоне и нужно было для выполнения королевских обязанностей после свадьбы.

Коттедж был декорирован для королевской пары дизайнером интерьеров Келли Хоппен. Герцог и герцогиня проживали там со своим сыном принцем Джорджем после его рождения, прежде чем переехать в Кенсингтонский дворец в октябре 2013 года.

Kensington Palace (2013–2015)

Фото сделано в Кенсингтонском дворце / © Getty Images

В конце 2013 года Уильям и Кэтрин вместе с маленьким Джорджем переехали в Апартаменты 1А в Кенсингтонском дворце. Это 20-комнатный четырехэтажные апартаменты. Ранее они принадлежали принцессе Маргарет. Уильям и Кейт переехали после ремонта, стоимость которого якобы составила 1 миллион фунтов стерлингов.

Как сообщает Daily Mail, «здесь просторно: пять гостиных, три главные спальни, гардеробные и ванные комнаты, детская комната для отдыха и дневная, спальни для персонала и „вспомогательные“ помещения». Стены украшены произведениями искусства из королевской коллекции. Помимо главного дома, здесь есть просторные помещения для персонала и большой огороженный стеной сад.

Поговаривали, Кейт сама занималась декорированием апартаментов 1А, не прибегая к услугам профессионалов.

Anmer Hall (2015–2017)

Anmer Hall / © Getty Images

В 2015 году Уильям и Кэтрин вместе с детьми переехали в Анмер Холл в Норфолке, который был свадебным подарком от королевы Елизаветы. Дом стал уединенным загородным местом для воспитания детей вдали от шумного Лондона. Также у него было удобное расположение — Ульяму было удобно с него ездить на службу — принц был пилотом санитарного вертолета благотворительной организации.

Это кирпичный особняк в георгианском стиле, который был построен более 200 лет назад, в 1802 году. В нем 10 спален, а также бассейн и теннисный корт. Прежде чем пара смогла переехать в дом, в нем потребовалось провести несколько ремонтных работ.

Kensington Palace (2017–2022)

Kensington Palace / © Getty Images

В 2017 году они вернулись в Апартаменты 1А в Кенсингтонском дворце. Это произошло по завершении службы Уильяма. В Лондон они переехали, чтобы полноценно выполнять обязанности старших членов королевской семьи, а также отдать принца Джорджа в школу Thomas’s Battersea.

Adelaide Cottage (2022–2025)

Кейт и Уильям с детьми на ступеньках дома Adelaide Cottage / © Getty Images

В 2022 году они переехали в Коттедж Аделаиды на территории Виндзорского замка. Кейт и Уильям сделали выбор в пользу более приватного, «семейного» жилья на территории Виндзорского замка, поскольку там было меньше прислуги и громоздких парадных помещений, также это обеспечивало удобство для семейной жизни.

Также при выборе нового жилья учитывалось и то, что семья пары теперь будет ближе, а их жизнь станет более приватной.

Forest Lodge (с 2025 года)

Forest Lodge / © Getty Images

В конце 2025 года Уильям и Кэтрин вместе с детьми переедут в восьмикомнатный Лесной Лодж, расположенный на территории Виндзорского Великого парка. Причиной пеезда стало желание пространства.

Это восьмиспальный дом в георгианском стиле (построенный в 1750-х годах) расположен на участке площадью 4800 акров Большого Виндзорского парка. Его кирпичный фасад украшен лепными пилястрами, а из окон открывается обширный вид.

На территории дома есть теннисный корт, загон для выгула и небольшое озеро.