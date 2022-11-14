Люди уцелели после авиаудара, а их дом — нет: история многодетной семьи из Калиновки

История этой семьи особенная, ведь пять человек смогли выжить после прямого авиаудара, а их разрушенный дом сейчас помогает отстроить "Медиаоборона".

Леонид и Светлана жили в Калиновке в Васильковском районе Киевской области в собственном доме. Воспитывали троих усыновленных детей: Владимира, Виталия и Валерию. "Это наши родные дети, потому что они дети моего двоюродного брата", — объясняет Светлана.



В 2012 году детей у брата забрали. Семья не смогла допустить, чтобы детей забрали в детский дом, забрали детей себе.



Война застала семью в собственном доме. 28 февраля, примерно в 7 или 8 часов все были в гостиной: когда услышали ужасающий звук. Авиабомба упала в пяти метрах от их дома. Взрывная волна почти полностью разрушила их дом и полностью разрушила дом соседей.

Тело соседки нашли у порога дома Леонида и Светланы, хозяина до сих пор не нашли. Собаку также не обнаружили.

Проект "Вернись домой"

Дом Леонида и Светланы сильно пострадал. Не осталось ни забора, ни крыши. Ехать куда-то семья не видела смысла, это их земля — наследство Светланы, — на которой каждый уголок был построен собственноручно. Люди уцелели после авиаудара, а стены их дома — нет. В марте было очень холодно, спали все вместе, не раздеваясь. Тогда же решили начать восстановление дома. Когда над ними еще гремели бомбы, за две недели люди залатали дыры, чтобы пережить холод.

Проект "Вернись домой"

Но дом все еще нуждался в ремонте, даже, скорее, капитальном восстановлении. За дело взялись специалисты "Медиаобороны", и сейчас дом почти полностью восстановлен. Так что многодетная семья сможет перезимовать в тепле собственного дома.

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