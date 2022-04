Люди жалуются: как изменилась жизнь российских олигархов и пропагандистов после введения санкций

Мы собрали для вас самые яркие жалобы путинских олигархов на жизнь, испорченную заморозками счетов и арестом имущества.

Один из попавших под санкции олигархов - 57-летний Михаил Фридман. В 2021 году журнал Forbes поставил его на 11-е место в списке богатых россиян с состоянием в 15,5 миллиарда долларов.

Михаил Фридман / Getty Images

Теперь из-за санкций кредитные карты Фридмана заморожены, а он сам вынужден просить у британского правительства разрешения на снятие какой-то суммы в месяц на жизнь. Эксперты считают, что размер суммы, которую Фридману разрешат снимать ежемесячно, будет составлять не более 2 500 фунтов. А это по британским меркам довольно скромная сумма.

Олигарх довольно активно комментируют введенные против него санкции и жалуется на тяготы жизни:

"Не знаю, как жить. На самом деле не знаю";

"Может, мне самому убраться в доме. Хорошо. Когда я был студентом, я жил в маленькой комнате в общежитии с четырьмя парнями, но 35 лет спустя это неожиданно".

"Я даже не могу заплатить в ресторане. Я должен есть дома, и я практически нахожусь под домашним арестом".

Также Фридман жалуется на то, что фактически лишен возможности куда-либо уехать из Великобритании.

Петр Авен / Getty Images

Бывший партнер Фридмана по бизнесу - 67-летний Петр Авен - был владельцем состояния в 4,6 миллиарда долларов. Сейчас все его счета так же заморожены. Но, в отличие от Фридмана, Арену грозит еще и депортация из Великобритании, а он как раз хочет остаться в стране. Вот как он описывает свои страдания:

"Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено";

"Смогу ли я позволить себе уборщицу или водителя? Я сам не вожу машину... Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выживать".

Роман Абрамович / Getty Images

55-летний Роман Абрамович, состояние которого до начала широкомасштабного вторжения российской армии в Украину, составляло 8,4 миллиарда долларов, на жизнь публично не жалуется, но ходят упорные слухи, что он занят поиском миллиона долларов на зарплаты многочисленному обслуживающему дома, яхты и самолеты персоналу. Как принято у россиян, эту информацию представитель олигарха полностью опровергает.

Ирина Абрамович / Getty Images

Страдает от санкций и первая жена Абрамовича - Ирина Маландина. The Sun утверждает, что на данный момент экс-жена бизнесмена прячется в одном из своих лондонских особняков, опасаясь, что санкции могут коснуться ее состояния. "Она не знает, куда обратиться. Ирина боится, что ее дни в Великобритании закончились навсегда", — сообщил изданию бывший охранник женщины.

Владимир Путин и Владимир Соловьев / Getty Images

58-лений Владимир Соловьев, по-видимому, очень опечален тем, что больше не может отдыхать на своих прекрасных виллах на озере Комо. Вот как он прокомментировал введенные против него санкции:

"Это что, в первый раз, когда цивилизованная Европа вводит против евреев санкции, в том числе против собственности? Уж чего-чего, а еврею не привыкать к такому отношению. То есть эти наследники нацистской Германии вводят санкции против журналиста? Ну естественно, они идут дорогой Гитлера, у которого личным врагом был Левитан".

Ольга Скабеева и Евгений Попов

Пропагандистка Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов после обнародования санкционных списков, в которые их включили тоже, разместили пост в своем Instagram, где написали:

No more:



Shopping in #Milano



Partying in #SaintTropez



Diamonds in #Antwerp

Не очень понятно, это было грустное прощание или радостное освобождение, мол, "ну наконец-то можно поехать в Геленджик и прикупить уральские самоцветы, вместо этих опостылевших бриллиантов".

Дмитрий Киселев / УНИАН

Пропагандист Дмитрий Киселев под санкциями давно, о чем с некоторой бравадой любит упомянуть, показывая журналистам свой дом в оккупированном Коктебеле.

Getty Images

Одиозная пропагандистка Маргарита Симоньян утверждает, что прямо даже гордится попаданием в санкционные списки и не стесняется в выражениях в соцсетях.

4. По совокупности вышеперечисленного, мне на эти санкции с прибором положить. Так и напишите. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) January 20, 2022

Дмитрий Песков / Getty Images

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков недоумевает, зачем санкции вели против его взрослых детей:

"Ну, честно говоря, я удивился, особенно я удивился из-за детей. Дети удивились еще больше меня. Но, с другой стороны, это, наверное, было лучшее подтверждение моим рассказам о тех недружественных шагах, которые предпринимаются в отношении нашей страны. Они вдруг поняли, что все, что я им рассказывал, это правда".

