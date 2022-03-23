Людмила Путина: что известно о бывшей жене "фюрера" и где она сейчас

Она мечтала запомниться миру как актриса, но в результате ее знают только как бывшую российского "фюрера", которая прячется от прессы.

Сейчас о личной жизни президента России практически ничего неизвестно, только иногда появляется информация о его любовницах, среди которых олимпийская чемпионка Алина Кабаева, и внебрачных детях, которые живут в Швейцарии. Также практически ничего неизвестно и о двух законных дочерях Марии и Екатерине, которые у него родились в браке с Людмилой Путиной.

Людмила Путина / Associated Press

С единственной женой Путин провел в браке 30 лет, но, когда точно начались проблемы в отношениях, точно неизвестно. Предположительно брак пошел по наклонной еще с 2001 года, когда Путин познакомился с Кабаевой. О романе со спортсменкой начали шептаться в 2006 году, а вот в 2015-м швейцарская пресса рассказывала, что спортсменка родила от российского президента в приватной клинике Clinicа Sant'Anna.

Что касается самой Людмилы Путиной, то о ее жизни известно, естественно, немного, как и обо всех родственниках российского "фюрера". Родилась она в 6 января 1958 года в Калининграде, в семье рабочего ремонтно-механического завода Александра Шкребнева и кассирши на автотранспортном предприятии Екатерины. В Калининграде окончила среднюю школу, а затем мечтала стать актрисой, поэтому посещала драмкружок при районном доме пионеров. Работала будущая первая леди России в молодости и юности не на самых престижных профессиях: почтальоном, токарем, санитаркой, руководителем драмкружка и даже стюардессой Калининградских авиалиний. В 80-х вероятно переехала в Ленинград (сейчас Санкт-Петербург), поскольку в 1986 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности филолог-романист. В 1990-1994 годах преподавала немецкий язык в своем же университете.

Людмила Путина / Associated Press

В начале 80-х она познакомилась с Путиным на концерте Аркадия Райкина. Друг организовал ей и Путину свидание вслепую. В 1983 году они расписались и сыграли свадьбу. 1985 и 1986-м у пары родились дочери. После прихода мужа к политической власти Людмила вела себя очень сдержанно, обычно избегая внимания, за исключением случаев, предусмотренных протоколом. Свою публичную роль она всегда ограничивала заявлениями в поддержку мужа, хотя ранее, еще когда Путин только стал главой ФСБ, сказала в одном из интервью: "Это ужасно. Мы больше не сможем общаться друг с другом. Кошмарная изоляция. Не будет больше возможности путешествовать куда захотим, не будет больше возможности говорить что захотим. А я только начала жить", - сетовала она, что муж нарушил обещание держаться подальше от шпионского мира.

Людмила Путина / Getty Images

Также как-то Путина рассказала о странных отношениях пары. Она призналась, что родила первого ребенка одна, поймав такси, чтобы добраться до больницы, потому что муж был в командировке. Когда Путин вернулся, он заявил, что девочку назовут Машей в честь его матери несмотря на то, что Людмила хотела назвать дочь Наташей: "Я была в слезах. Но потом я поняла, что выбора в этом вопросе нет, и моей дочерью будет Маша", - рассказывала она. Также Путина якобы рассказывала, что, когда Путин работал в КГБ, проявлял к ней насилие и имел внебрачные связи.

Людмила Путина / Getty Images

На развод пара подала в 2013 году, но вот о том, что брак на гране разрыва, они рассказали журналистам как бы невзначай, когда после балета "Эсмеральда" в Кремлевском дворце журналист прокремлевского канала "Россия 24" спросил, почему они так редко появляются вместе. Чета Путиных назвала причиной развода нежелание Людмилы больше быть публичной личностью.

"Вся моя деятельность и работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то - нет, но есть люди, которые совершенно с этим не совместимы. Вот Людмила Александровна отстояла эту вахту в девять лет. Это общее решение", - прокомментировал Путин 30-летний брак.

"Это действительно было нашим общим решением. Наш брак завершен в связи с тем, что мы практически не видимся, Владимир Владимирович полностью погружен в работу, дети наши выросли, они живут каждый своей жизнью. В общем, так сложилось, что у каждого своя жизнь, и я действительно не люблю публичности и перелеты для меня сложны", - заявила она, хотя в молодости работала бортпроводницей.

Людмила Путина / Getty Images

1 апреля 2014 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что его развод с Людмилой завершен. Однако одинокой уже бывшая супруга президента не ходила и в в январе 2016 года вышла замуж за 37-летнего руководителя Центра развития межличностных коммуникаций и издательского дома "Литературная учеба" Артура Очеретного и сменила фамилию. У них 20 лет разницы в возрасте.

Людмила Путина / Getty Images

Известно, что Путина имеет в собственности несколько квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, элитную недвижимость в Подмосковье. Также у нее есть вилла во Франции, в городе Биарриц, на побережье. Еще она владеет долей в бизнесе по аренде смартфонов "Запросто". Живет ли в России Людмила - неизвестно, но многие предполагают, что нет, поскольку с новым мужем ее фотографировали в Великобритании в аэропорту "Хитроу", а затем - во Франции. Это был последний раз, когда о бывшей жене российского "фюрера" что-то слышали или вообще ее видели на публике.

Людмила Путина / Getty Images

Людмила Путина / Getty Images

Людмила Путина / Getty Images

Людмила Путина / Getty Images

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